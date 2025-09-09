FIFA tomó drástica medida con los jugadores amonestados en eliminatoria

Se acerca el fin de las eliminatorias y junto con ello se acerca también el momento de vivir una nueva edición de la Copa Mundial, en donde ya hay varios equipos clasificados, entre ellos los seis sudamericanos en donde destaca el regreso de la Selección Colombia tras su ausencia en la edición 2022.

Para esta ocasión, la FIFA se ha encargado de despejar dudas fundamentales respecto al impacto de las amonestaciones durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y es que las tarjetas amarillas acumuladas, y sus posibles sanciones, no se trasladarán a la fase final del torneo.

Jugadores amonestados en eliminatoria podrían jugar tranquilos el Mundial 2026

La disposición de FIFA ofrece una gran tranquilidad para selecciones que llegaron al final de las Eliminatorias con demasiados jugadores amonestados. Gracias a esta normativa, muchos de ellos llegarán al Mundial en óptimas condiciones, siempre y cuando eviten recibir una tarjeta roja en sus últimos compromisos clasificatorios.

Esto significa que los futbolistas amonestados durante la clasificación podrán disputar sin problemas el primer partido en la Copa del Mundo. Sin embargo, las suspensiones por tarjetas rojas, ya sean directas o por doble amarilla en el mismo partido, sí se arrastran a la fase final del Mundial. En consecuencia, el debut mundialista de un jugador podría quedar comprometido si recibiera una roja en la última jornada de las Eliminatorias.