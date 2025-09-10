Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 14:44
Figura boliviana se plantea salir del retiro para jugar el repechaje
El máximo ídolo de la selección boliviana se ofrece para jugar el repechaje.
La selección boliviana consiguió una histórica clasificación al repechaje rumbo al mundial de 2026. Con Miguel Terceros como figura y haciéndose fuerte en casa, la selección de Bolivia logró meterse séptima en las eliminatorias y se ganó su cupo.
La máxima figura de la historia de la selección se mostró muy emocionado después de la clasificación del equipo, entre lágrimas confesó que se plantea el regreso.
Marcelo Moreno Martins quiere volver a ponerse las botas
El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins es el tercer máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Messi y Suárez, el jugador que hace poco más de un año se retiró del futbol profesional estuvo presente en el estadio durante la clasificación de su selección al repechaje y en vivo planteó la idea de hablar con los dirigentes y con el cuerpo técnico para proponer un regreso al futbol profesional.
El jugador que pasó por equipos como Cruzeiro, Werder Bremen, Wigan o Gremio se retiró del futbol el 19 de diciembre de 2023 en lo que parecía una decisión sin retorno. Sin embargo, tras ver la situación de su selección y sabiéndose el máximo ídolo no dudó en plantear su regreso en televisión en vivo, Moreno Martins es el tercer máximo goleador de la historia de las eliminatorias con 22 goles en 58 partidos, participó en las eliminatorias rumbo a los mundiales de 2010, 2014, 2018, 2022 e incluso alcanzó a disputar 4 partidos de esta misma eliminatoria.
Valdrá la pena el regreso
Si bien Marcelo Moreno Martins es el máximo ídolo de la historia de Bolivia, más allá del sentimentalismo es momento de pensar si realmente vale la pena que un jugador con más de un año de retiro vuelva a vestir los colores de su selección.
Es una tentación para cualquier equipo o selección traer de regreso a un ídolo, pero para Bolivia es la oportunidad real de revivir a uno buscando meterse en un mundial después de 32 años. Todo depende del reacondicionamiento físico del jugador y de la decisión por parte de la federación y del cuerpo técnico del equipo.
Fuente
Antena 2