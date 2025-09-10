Figura boliviana se plantea salir del retiro para jugar el repechaje

Marcelo Moreno Martins quiere volver a ponerse las botas

El delantero boliviano Marcelo Moreno Martins es el tercer máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de Messi y Suárez, el jugador que hace poco más de un año se retiró del futbol profesional estuvo presente en el estadio durante la clasificación de su selección al repechaje y en vivo planteó la idea de hablar con los dirigentes y con el cuerpo técnico para proponer un regreso al futbol profesional.

El jugador que pasó por equipos como Cruzeiro, Werder Bremen, Wigan o Gremio se retiró del futbol el 19 de diciembre de 2023 en lo que parecía una decisión sin retorno. Sin embargo, tras ver la situación de su selección y sabiéndose el máximo ídolo no dudó en plantear su regreso en televisión en vivo, Moreno Martins es el tercer máximo goleador de la historia de las eliminatorias con 22 goles en 58 partidos, participó en las eliminatorias rumbo a los mundiales de 2010, 2014, 2018, 2022 e incluso alcanzó a disputar 4 partidos de esta misma eliminatoria.