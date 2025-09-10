Figura de Argentina estalló contra Wilmar Roldán: “Amenazó con el Mundial”

Wilmar Roldán fue uno de los grandes protagonistas en las Eliminatorias Sudamericanas en esta última jornada en el vibrante encuentro entre Ecuador vs Argentina que dejó a los ecuatorianos ganadores por un polémico penal que señaló el juez central colombiano.

Nicolás Tagliafico bajó a Enner Valencia en el área y eso fue definitivo para que Wilmar Roldán se convenciera de su decisión de pitar penal que el mismo Valencia se encargó de romper los ceros. Sin embargo, no fue en la única acción en la que Wilmar Roldán quedó en evidencia, pues, minutos atrás, le mostró la tarjeta roja a Nicolás Otamendi dejando a Argentina con diez jugadores y confirmando la primera baja en el debut del Mundial.

Las reglas dicen que no se acumulan tarjetas para el debut del Mundial, pero si un jugador es expulsado de la manera que sea en la fecha definitiva de las Eliminatorias, esto significaría una baja para el primer partido. En ese sentido, Nicolás Otamendi no será de la partida.

Sin embargo, después del partido, Lautaro Martínez dejó claro que el arbitraje estuvo mal y, además, sentenció que Wilmar Roldán los ‘amenazó’ con la posibilidad de mostrar más rojas para los argentinos.

LA AMENAZA DE WILMAR ROLDÁN QUE SEÑALÓ LAUTARO MARTÍNEZ

Ecuador también sufrió por Wilmar Roldán que, así como con Nicolás Otamendi, pieza fundamental de Argentina pensando en el Mundial, Moisés Caicedo salió expulsado por la doble amonestación que dejará a Sebastián Beccacece sin un referente dentro del estreno mundialista en 2026.

Además de esas acciones de Moisés Caicedo y de Nicolás Otamendi, el partido pudo tener más tarjetas a lo largo de los 90 minutos. De hecho, hubo un momento en el que un jugador ecuatoriano saltó e impactó a su rival con el codo. En aquella jugada no hubo ni siquiera amonestación, ni mucho menos expulsión.

Lautaro Martínez dejó claro en zona mixta que era como si estuvieran amenazados por Wilmar Roldán con más bajas para iniciar el Mundial. El ‘Toro’ sentenció que, “no suelo hablar de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González tuvo una situación que saltó a cabecear y le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas por repartir y amenazaba todo el tiempo con el tema de lo del Mundial”.

A su vez, señaló que estos arbitrajes no deben figurar en las Eliminatorias ni mucho menos en un árbitro de su categoría, “son cosas que no está bueno. Es un gran árbitro porque me tocó muchas veces, pero hoy no se comportó bien”.