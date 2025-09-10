Figura de Perú fulmina a su selección: "se acabó esta pesadilla"

Carlos Zambrano confesó la humildad de Perú

El defensor de Alianza Lima habló con los medios de comunicación tras la derrota frente a Paraguay, mencionando la dolorosa eliminación y el mal momento que vive Perú, asegurando que lastimosamente no hay muchos jugadores con los que se habría podido revertir la situación.

“Afortunadamente se acabó esta pesadilla porque la pasamos realmente mal, por más de que a veces se pida recambio de jugadores no hay mucho detrás de nosotros”, empezó diciendo el zaguero central.

“Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta pelear, luchar y, con lo poco que tenemos, procuramos dar batalla a los rivales”, añadió Zambrano.