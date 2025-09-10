Actualizado:
Figura de Perú fulmina a su selección: "se acabó esta pesadilla"
El equipo 'Bicolor' terminó con derrota su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026.
La Selección de Perú fue uno de los tres equipos sudamericanos que no logró el objetivo de avanzar al Mundial del 2026 (junto con Chile y Venezuela), conjunto ‘Bicolor’ que logró apenas 12 puntos luego de 18 partidos disputados en este torneo clasificatorio, quedando en la penúltima posición de la tabla.
El equipo dirigido por el técnico Óscar Ibáñez no pudo remontar la floja campaña realizada en estas Eliminatorias y terminó sucumbiendo anticipadamente en este torneo, conociendo desde la fecha pasada que no lograría avanzar a la cita orbital.
Dura autocrítica al interior de la selección de Perú
El equipo ‘inca’ buscaba de local un triunfo ante Paraguay para terminar de manera decorosa su participación en estas Eliminatorias, sin embargo, la selección peruana cayó por la mínima diferencia ante el cuadro ‘albirrojo’ y llenó aún más de lamentaciones su actuación en este certamen.
Tras el compromiso disputado en el Estadio Nacional de Lima, uno de los referentes de la selección peruana fue autocrítico y dejó claro que el equipo históricamente es inferior a otros de Sudamérica, lamentando que el rendimiento ha venido de mal en peor.
🎙 Carlos Zambrano, defensa de la Selección Peruana: “Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta… pic.twitter.com/nUVSimQbk7— Movistar Deportes | #ClasificatoriasxMDeportes (@MovistarDeporPe) September 10, 2025
Carlos Zambrano confesó la humildad de Perú
El defensor de Alianza Lima habló con los medios de comunicación tras la derrota frente a Paraguay, mencionando la dolorosa eliminación y el mal momento que vive Perú, asegurando que lastimosamente no hay muchos jugadores con los que se habría podido revertir la situación.
“Afortunadamente se acabó esta pesadilla porque la pasamos realmente mal, por más de que a veces se pida recambio de jugadores no hay mucho detrás de nosotros”, empezó diciendo el zaguero central.
“Juzgar o señalar culpables ya no tiene sentido, estamos eliminados. Hay que reconocer que Perú nunca ha sido una potencia: casi nunca jugó finales y pocas veces estuvo en los Mundiales. Somos un equipo humilde que intenta pelear, luchar y, con lo poco que tenemos, procuramos dar batalla a los rivales”, añadió Zambrano.
