Figura de Uruguay se suma a la polémica de Suárez y Bielsa: "fue horrible"

Sin duda, las recientes declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa y su mandato en la Selección de Uruguay sacude al mundo, pues el atacante reveló intimidades que se se vivieron en la Copa América celebrada en Estados Unidos.

"En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", fueron parte de las declaraciones del atacante del Inter Miami tras su retiro con los Charrúas.

Sin duda, este tipo de declaraciones han afectado la convocatoria de Uruguay de cara a la doble fecha de Eliminatorias del mes de octubre, pues a pocos días de disputarse los partidos de la Conmebol no se conoce la lista oficial de convocados para esta fecha, solamente se ha podido ver imágenes de los jugadores que han llegado de a poco a la concentración uruguaya.

Ante esto, diferentes estrellas uruguayas se han sumado con sus palabras a la polémica desatada por Luis Suárez y este es el caso de Chengue Morales, histórico exgoleador de Nacional y de la selección.

"Me sorprende mucho que lo haya dicho después de que se retiró. Ahora quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. El tema ahora es cómo sigue. Los jugadores se van a tener que sentar con Bielsa y preguntarle: ‘¿Cómo seguimos?’. Nadie discute que sea mentira. No le veo nada positivo. Fue horrible; dejó expuestos a los compañeros", mencionó.

Del mismo modo, la leyenda del país fue enfático en la situación de Luis Suárez y el motivo que lo llevó a hablar sobre lo sucedido con Bielsa.

"No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay".