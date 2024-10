Fossati calienta el duelo contra Bielsa: "Es un entrenador muy particular"

El seleccionador peruano de fútbol, el uruguayo Jorge Fossati, expresó este lunes "respeto y admiración" por su colega argentino Marcelo Bielsa, de quien dijo tiene "un estilo particular" para desarrollar su trabajo.

La Bicolor recibirá el 11 de octubre a Uruguay y cuatro días después visitará a Brasil en desarrollo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2016.

"Es un técnico con una experiencia enorme, con un estilo particular, que, de alguna manera, fue manteniendo. Conozco su juego desde hace muchos años. Es un técnico que busca mucho el fútbol vertical. Es un hombre con un largo recorrido y con experiencias de todo tipo, en clubes importantes y de selección. Mucho respeto y consideración", indicó Fossati.

Agregó que el seleccionador de Uruguay no subestima ni falta el respeto a nadie.

SOBRE LA CONVOCATORIA Y LOS REFERENTES QUE NO CONVOCÓ

En la lista de convocados de Fossati no está el máximo goleador de la historia de la Blanquirroja, el delantero Paolo Guerrero, así como el media punta André Carrillo ni el creativo Christian Cueva.

Señaló que ya ha demostrado que son jugadores que tienen en cuenta y son importantes, pero que tienen que estar en su mejor nivel para participar en las eliminatorias.

"Pensamos que no está bien traerlos si no están en su mejor nivel. Si los reservamos es porque queremos verlos en los partidos que tienen por delante. Veremos más adelante si alcanzaron un nivel importante y los traemos. Me parece que el mejor camino es dejarlos que sigan buscando esa mejor forma y que cuando vengan, vengan como se debe venir en estos partidos", añadió.

Sobre Carrillo, quien fue fichado a comienzos de septiembre por el conjunto brasileño Corinthians, declaró que está mejorando respecto a la temporada pasada.

"Queríamos ver como le iba en los próximos partidos con su club. Finalmente tomamos la decisión de no traerlo y que siga sumando minutos en Brasil", sostuvo.

Dijo estar muy contento por Christian Cueva, quien ha vuelto a tener equipo tras varios meses sin jugar, pero destacó que el defensa debe "volver al peso y ritmo de un futbolista profesional" para ser convocado.

Defendió la invitación del joven Maxloren Castro, de 16 años y que juega como extremo izquierdo en el Sporting Cristal, y dijo que le quiere "llevar de a poco”.

"Maxloren Castro a pesar de su corta edad tiene calle, en el buen sentido de la palabra. No tenemos ninguna duda que será un jugador muy importante en el futuro para Perú".