Fossati encontró culpable del fracaso con Perú: “Hace tres años están con eso”

Durante estas Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Perú fue una de las pocas que alcanzó a tener tres entrenadores, algo que resaltó el fracaso de un combinado nacional que fue penúltima en la tabla de posiciones, solo por delante de Chile.

Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez fueron los estrategas que tomaron las riendas en busca de sellar la clasificación, pero todo quedó en una eliminación anticipada. A Fossati lo aguantaron bastante desde la Copa América de 2024 y nunca pudo encontrar la regularidad que sí la tuvo en Universitario de Deportes y que reafirmó en un nuevo ciclo con el club ‘Crema’.

Jorge Fossati habló hace poco sobre su experiencia en la selección de Perú y dejó una clara reflexión. Encontró culpables y un gran problema que viene siendo protagonista desde hace “tres años”. Además, habló sobre Paolo Guerrero y su importancia en el seleccionado, desafiando los comentarios que vienen pidiendo los hinchas.

“VAYAN CON CALMA CON EL RECAMBIO GENERACIONAL”; JORGE FOSSATI SOBRE LO QUE LE PEDÍAN DENTRO DE LA SELECCIÓN

En las últimas declaraciones ya consumada la eliminación de la selección peruana, Jorge Fossati dejó en claro el problema. Al parecer desde la hinchada y desde la federación le advertían tener en cuenta la necesidad de un recambio, cuando el uruguayo pretendía utilizar los veteranos junto con la sangre joven.

Jorge Fossati recordó una frase que se hacía cada vez más habitual en la selección de Perú y que se ha hecho presente desde hace años, “yo les sugiero, como un veterano, que vayan con calma porque con eso del recambio generacional hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podían ver a Paolo Guerrero en la selección y me pedían que lo sacara. Yo lo digo, desde mi experiencia”.

Evidentemente, se acercaba el final de la carrera de Paolo Guerrero y de jugadores como André Carrillo, pero es esa veteranía junto con la sangre joven que le iba a poder dar una oportunidad de sellar la clasificación y de poder dar el golpe necesario.

“PERÚ ESTABA PARA CLASIFICAR”; JORGE FOSSATI

Sumado a lo anterior sobre los jóvenes en Perú, Jorge Fossati también dejó claro que siempre ha habido un cambio generacional que poco a poco se ha ido sumando. De hecho, fue Fossati el que convocó a Maxloren Castro de 17 años que sigue siendo protagonista en convocatorias.

Además, expuso que Perú tenía todo para sellar la clasificación combinando los jugadores veteranos y los jóvenes que vienen de atrás para ganarse sus respectivos puestos en el futuro.

El uruguayo expuso que, “hay jóvenes en esta selección, inclusive en este último periodo se le ha sumado alguno más. La mayoría los teníamos de antes. Siempre dije que había presente y futuro. Por eso siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar. Te queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se cumpla el sueño de muchos peruanos. Yo creo firmemente que Perú está en condiciones de conseguir mucho más”.