Fossati no aguantó más y respondió a rumores de salida en Perú

El seleccionador de Perú, Jorge Fossati, afirmó este lunes que él no se juega nada, en referencia a su puesto en el equipo Bicolor, que este martes visitará al de Argentina en la duodécima jornada de las eliminatorias del Mundial 2026.

"No me juego nada y, si me juego, yo no lo siento así. Formo parte de un grupo de personas que trabajamos tratando de hacer lo mejor para la selección. Nosotros estamos más que satisfechos con la respuesta de los jugadores. Hemos atravesado por distintas dificultades y siempre se han tratado de solucionar", dijo.

El entrenador uruguayo habló con periodistas este lunes, una jornada en la que la plantilla cumplió su último entrenamiento antes de partir a Buenos Aires.

"Hoy por hoy, lo que me interesa del partido de mañana es cómo juegue Perú y que le vaya bien a Perú. Esa mentalidad que si mañana me sacan, es un problema de ustedes (periodistas). El mío, no", agregó sobre la penúltima posición en el grupo de la bicolor.

Aseguró que está tranquilo porque lleva muchísimos años en el fútbol y conoce bien su profesión.

"La promesa que le hice al aficionado peruano, no a ustedes (periodistas), ni a nadie especial, fue dar todo de nuestra parte que venimos haciéndolo desde el primer día", declaró.

Fossati podrá contar este martes con Pedro Gallese, Carlos Zambrano y Bryan Reyna, ausentes en la pasada jornada por acumulación de tarjetas amarillas.

Por contra, no tendaá a disposición a Wilder Cartagena, quien recibió la segunda amonestación en el pasado partido contra Chile.