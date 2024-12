Fossati recibe un ultimátum en Perú: ya hay una fecha decisiva para su futuro

Para nadie es un secreto que Jorge Fossati no ha vivido un gran momento en la selección de Perú. Una historia que empezó con una Copa América para el olvido sumando solo un punto y sin anotar goles en el certamen. Fossati tomó las riendas para reemplazar a Juan Reynoso y, pese a su experiencia en el balompié peruano, el uruguayo no ha podido en las Eliminatorias.

La selección de Perú cerró el 2024 con malos resultados muy cerca de quedar eliminado para el Mundial de 2026. Luchando de la mano con su clásico rival, Chile, apenas suman siete unidades en el fondo de la tabla a dos puntos de los australes que, con Ricardo Gareca tampoco la pasan muy bien.

Con este panorama, a Jorge Fossati poco a poco se le ha acabado el tiempo en Perú. Esquivando incesantes ultimátums, el uruguayo se ha podido mantener dentro del banquillo del seleccionado, pero, todo parece indicar que ya hay una fecha decisiva para definir la salida del entrenador.

EL DÍA QUE PERÚ DEFINIRÍA LA SALIDA DE JORGE FOSSATI

A Jorge Fossati le ha tocado lidiar con lo más difícil en su etapa como seleccionador de Perú. La Copa América que no fue como se esperaba, las Eliminatorias sin reacción y hasta vio cómo detenían al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. Esto conllevó a la salida de Juan Carlos Oblitas, director deportivo del ente.

Sin embargo, ahí continuó el charrúa en noviembre con un empate y una derrota para finalizar el recorrido de Eliminatorias en 2024. Su salida está más cerca de lo pensado, y el periodista de Liga 1 MAX, Gustavo Peralta habló en vivo y en directo sobre la fecha definitiva en donde sentenciarán la salida del estratega.

Gustavo Peralta afirmó, “el martes 17 preliminarmente lo que se habló es que hay un consenso que dice que no debería seguir Fossati en la selección”. La FPF definiría ese día el futuro del uruguayo, pero no hay nada claro todavía dado que, “entra otro punto. Qué tan factible es en lo económico y seguro el nuevo directorio sea para ver ese punto porque no es una situación tan fácil. El primer consenso es que no deberá seguir”, agregó.

Luego, Peralta complementó, “esto no quiere decir que ya está afuera. El consenso del directorio es ese, pero hay que entender que hay que ver el contrato y habría que ver. Si el martes quieren ir para adelante con la salida, lo hacen”. Con esto, la destitución vuelve a dar de qué hablar con dudas por la indemnización y por otros temas que deberán analizar en la FPF.