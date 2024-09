Fossati responde a supuesto veto a la prensa colombiana en la Eliminatoria

La Selección Colombia visitará este viernes 6 de septiembre a Perú en el estadio Nacional de Lima en partido de la fecha 7 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

A pocos días para el encuentro se registró una polémica durante uno de los entrenamientos del seleccionado peruano. Según denunció el periodista Jaime Dinas, la prensa colombiana no habría recibido un buen trato al momento de realizar el cubrimiento previo al compromiso.

“La prensa colombiana ha vivido algo inaudito que nunca me ha sucedido. El departamento de comunicaciones de la federación peruana de fútbol ha determinado que la prensa colombiana no tiene acceso a los entrenamientos de la selección peruana, incluso hoy que han ingresado más de 37 periodistas peruanos”, reveló el comunicador nacional a través de sus redes sociales.

Jorge Fossati respondió a la denuncia

Jorge Fossati, director técnico de la selección de Perú, se pronunció sobre lo sucedido al asegurar que la prensa colombiana tendrá su momento y espacio para cumplir con su labor.

"Los de prensa, ellos no hacen nada en cuanto a las cosas de entrenamiento sin consultar. Cuando me dijeron que había gente de la prensa colombiana afuera, hay un protocolo, ellos van a poder estar mañana si quieren, hay un tiempo cortito que ellos pueden estar previo. Yo podría haber entrado en esa demagogia, te entraba quince minutos y después te saco, pero no”, dijo.

El entrenador sí afirmó que no le puede dar el mismo trato a los periodistas del Perú que a los extranjeros.

"Lo que les he dicho a ustedes desde el primer día, que ustedes iban a ser, no sé cuál es la palabra, priorizados, que no le podríamos dar el mismo trato a la prensa peruana que a la prensa internacional; es lo que hemos venido haciendo. Los que estuvieron en la Copa América ya me conocen y saben que es así, luego después no sé. No me interesa, no tenemos tiempo para estar preocupados por lo que diga un señor de la prensa, a mí lo que digan de afuera no tiene sentido", puntualizó.