Fossati se cansó de todo en Perú: reveló el responsable del empate ante Chile

Fue un duelo de necesitados este viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. Jorge Fossati, orientador de Perú se veía las caras con Ricardo Gareca, quien no la pasa para nada bien en estas Eliminatorias Sudamericanas. Quien perdiera este partido, debía dejar el barco, dado que la eliminación podía estar muy cercana.

Sin embargo, todo terminó en un empate sin goles, que, pese a no dar mucho aire a los dos elencos, por lo menos sumaron una unidad y se mantienen dentro de sus respectivas selecciones. El punto de quiebre fue la última jugada en la que hubo una clara infracción a Gianluca Lapadula, que, evidentemente era una pena máxima más que clara. Infortunadamente para Fossati, el ítalo peruano estaba en fuera de lugar y la acción fue invalidada.

Vea también: Fossati se la juega; tomó decisión con Paolo Guerrero y el duelo clave ante Chile

A la espera de lo que pase en el encuentro entre Argentina vs Perú del martes 19 de noviembre, Jorge Fossati tiene las últimas esperanzas de poder corregir este camino y poder sumar tres unidades vitales que lo acerquen a la zona de clasificación. No será fácil ante una selección que llega dolida por la caída en Paraguay.

JORGE FOSSATI ENCONTRÓ AL CULPABLE DEL PARTIDO

La crisis sigue dando de qué hablar en la selección peruana en donde Jorge Fossati necesita sí o sí reaccionar en la próxima jornada para por lo menos, salvarse en el cargo. El estratega uruguayo analizó el empate en diálogo con Movistar Deportes en donde sentenció que, “hay menos margen de error, por lo cual, analizando el partido desde el resultado, no quedamos satisfechos para nada porque queríamos darle alegrías al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece”.

Le puede interesar: Perú y Chile no pasaron del empate, y están cerca de la eliminación

Pero, posteriormente, en la misma línea del análisis, Jorge Fossati habló sin pelos en la lengua dando al responsable del empate. Se pensaba que tal vez podía señalar a Wilton Sampaio quien dirigió el partido, pero sorprendió con el nombre propio de la persona.

Acerca de las responsabilidades, no le tembló la mano en apuntar, “seguramente la estrategia deberá ser diferente, en algunos aspectos, pero la idea en general no va a cambiar. Estábamos enfocados en este duelo, y si me equivoqué seré el primero en aceptarlo”. Perú debe pasar la página y vivir una nueva final en La Bombonera visitando nada más y nada menos que a Argentina.