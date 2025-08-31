[Foto] Así llegó Dayro Moreno a la concentración de Selección Colombia

El pasado viernes 29 de agosto se anunció la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas, y la mayor novedad en el listado es la presencia de Dayro Moreno.

El delantero de 39 años fue incluido luego de las buenas presentaciones que ha tenido con Once Caldas sobre todo en el plano internacional, pues es el goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones.

Probablemente fueron los mismos hinchas quienes se encargaron de llevar a Dayro a la Selección, pues no solo los seguidores de Once Caldas sino de varios clubes del fútbol colombiano consideraban que el jugador merecía el llamado.

Así, el futbolista se desligó por unos días de Once Caldas y viajó a Barranquilla, donde se convirtió en uno de los primeros en llegar al grupo de 26 convocados. La Selección Colombia ya lo recibió.