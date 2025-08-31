Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 13:47
[Foto] Así llegó Dayro Moreno a la concentración de Selección Colombia
El delantero de 39 años es la principal novedad en el grupo que enfrentará a Bolivia y Venezuela.
El pasado viernes 29 de agosto se anunció la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas, y la mayor novedad en el listado es la presencia de Dayro Moreno.
El delantero de 39 años fue incluido luego de las buenas presentaciones que ha tenido con Once Caldas sobre todo en el plano internacional, pues es el goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones.
Probablemente fueron los mismos hinchas quienes se encargaron de llevar a Dayro a la Selección, pues no solo los seguidores de Once Caldas sino de varios clubes del fútbol colombiano consideraban que el jugador merecía el llamado.
Así, el futbolista se desligó por unos días de Once Caldas y viajó a Barranquilla, donde se convirtió en uno de los primeros en llegar al grupo de 26 convocados. La Selección Colombia ya lo recibió.
La curiosa pinta con que llegó Dayro Moreno a Selección Colombia
"¡Dayro Moreno, Dayro Moreno! El goleador ya está en Barranquilla", escribió la cuenta oficial de la Selección Colombia en X (antes Twitter), con una fotografía del futbolista tolimense.
En la fotografía de medio cuerpo se lo ve a Dayro con gafas negras, gorra, las uñas pintadas con los colores de la bandera de Colombia, dos celulares y billetera. Ya se había quitado el buzo, uno personalizado con su fecha y lugar de nacimiento (16 de septiembre de 1985 en Chicoral, Tolima).
¿Cuántos goles ha hecho Dayro Moreno con la Selección Colombia?
Es pertinente recordar que Dayro Moreno vuelve a la Tricolor luego de nueve años, pues en 2016 fue su última presencia. En total, con la Selección Colombia absoluta ha disputado 31 partidos y ha anotado tres goles. El delantero disputó las ediciones 2011 y 2016 de la Copa América.
📸 ¡𝐃𝐚𝐲𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨, 𝐃𝐚𝐲𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨! 🎶🕺— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 31, 2025
El 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓 ya está en 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂 😁#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/vlNgZjb1Vv
