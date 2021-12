Freddy Rincón critica que de la selección Colombia no se puede decir nada

La Selección Colombia jugará hasta finales del mes de enero del 2022 por la doble fecha de la Eliminatoria a Catar 2022. Aunque la ‘tricolor’ está clasificada –hasta el momento- a la próxima cita mundialista, existen muchas opiniones sobre el rendimiento que se le ha visto bajo la orientación técnica de Reinaldo Rueda.

Uno de los que ha opinado sobre ello ha sido el exfutbolista Freddy Rincón, quien ha dicho en medios nacionales que en Colombia no se puede decir nada porqué lo tildan como “envidioso o bocón”.

Y es que una de las críticas que ha hecho el ‘Coloso de Buenaventura’ es a los jugadores que hasta ahora hicieron parte de las convocatorias. Según Rincón, algunos de los futbolistas no permiten que se hable de ellos, puesto que lo tildan de “envidia”.

Ante esto, Rincón fue claro y respondió que él no les tendría envidia porque ha jugado en Brasil donde triunfó, además de haber estado en España e Italia. No obstante, dejó en claro que seguirá dando sus opiniones en lo futbolístico, más no en lo extradeportivo.

Hay que recordar que en declaraciones anteriores, Rincón había dicho que los recientes partidos de la selección le causaron “desilusión”, puesto que no “hay nada”, haciendo referencia a los jugadores.