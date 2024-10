Fuerte advertencia a Lorenzo en la Selección Colombia: "no lo mate, úselo bien"

Con 20 años, Jhon Jader Durán se ha convertido en la nueva joya del fútbol colombiano, teniendo en cuenta lo hecho con la camiseta de Aston Villa de Inglaterra en los pocos minutos que le ha permitido sumar el director técnico Unai Emery.

En los pocos meses de la temporada 2024/2025, Durán ha anotado seis goles en solo 297 minutos y con la novedad de que nunca ha sido titular en Premier League ni Champions League y sí en una ocasión en la Copa de la Liga de Inglaterra.

Con la Selección Colombia, el atacante antioqueño ya se ha convertido en un indiscutido de las convocatorias de Néstor Lorenzo y poco a poco trabaja para ser el titular, aunque disputa el puesto con Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, entre otros.

Sin embargo, en el equipo nacional no ha podido brillar en su totalidad debido la estructura y esquema táctico que utiliza Lorenzo.

Advertencia a Néstor Lorenzo

Teniendo en cuenta el posicionamiento de Jhon Jader Durán y la forma en la debe jugar para destacarse en la Selección Colombia, el periodista Carlos Antonio Vélez le pidió un "favor futbolístico" a Néstor Lorenzo.

"El único favor futbolístico que le pediría al bueno de Lorenzo es que no lo ponga a jugar por fuera, Emery cuando lo pone, lo pone por donde es útil, por donde es fuerte y potente, por donde es importante, por los carriles centrales", afirmó,.

Vélez agregó que la titularidad de James no debe sacrificar a otros jugadores.

"Fue un desperdicio, contra Argentina verlo por allá tirado al extremo derecho, todo por acomodar a James, James puede jugar en cualquier lugar del campo, pero sin sacrificar el funcionamiento del equipo y a jugadores como Durán, ya sacrificaron a Borré", dijo

Finalmente, Carlos Antonio le pidió al entrenador nacional que no "maté' futbolísticamente a Néstor Lorenzo, ya que es "oro puro".

"No sacrifique, Lorenzo, a Durán, no lo mate, hay jugadores que tienen lateralidad, pero él es muy útil de frente al arco, tiene gran definición, cuando arma la estructura Colombia y quieren poner a James como falso nueve, se sacrifica un jugador. Otro se tiene que ir a la derecha y hay puntas que se mueven únicamente por el medio. Durán juega bien por la mitad, por ahí es donde se desenvuelve, no lo mate Lorenzo, úselo bien, es oro puro", puntualizó.