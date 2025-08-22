Fuerte exigencia a Lorenzo para convocatoria en Selección Colombia: "que respete"

Exigencia a Néstor Lorenzo en convocatoria de Selección Colombia

A pocos días para conocerse la lista de Néstor Lorenzo para integrar la Selección Colombia que disputará las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria, el analista Carlos Antonio Vélez le hizo una importante al entrenador nacional.

Vélez le pidió al estratega nacional que al momento de realizar la convocatoria tenga en cuenta el nivel de cada futbolista y además que se respete la meritocracia.

"Qué respete la meritocracia, que llame a los que tiene que llamar, el que está lesionado no puede venir, el que esté en condición deportiva no competitiva no puede venir. tienen que ser llamados los que estén mejor y los que estén sanos"; dijo Vélez.