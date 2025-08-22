Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 08:06
Fuerte exigencia a Lorenzo para convocatoria en Selección Colombia: "que respete"
La Selección Colombia enfrentará a Bolivia y a Venezuela en las últimas fechas de la Eliminatoria.
La Selección Colombia afrontará el jueves 4 frente a Bolivia y el martes 9 de septiembre contra Venezuela las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana con el objetivo de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo nacional tratará de cortar una mala racha de seis jornadas en las que no ha podido ganar en el clasificatorio y en las que registra tres derrotas y tres empates.
Exigencia a Néstor Lorenzo en convocatoria de Selección Colombia
A pocos días para conocerse la lista de Néstor Lorenzo para integrar la Selección Colombia que disputará las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria, el analista Carlos Antonio Vélez le hizo una importante al entrenador nacional.
Vélez le pidió al estratega nacional que al momento de realizar la convocatoria tenga en cuenta el nivel de cada futbolista y además que se respete la meritocracia.
"Qué respete la meritocracia, que llame a los que tiene que llamar, el que está lesionado no puede venir, el que esté en condición deportiva no competitiva no puede venir. tienen que ser llamados los que estén mejor y los que estén sanos"; dijo Vélez.
Partidos de Colombia en la Eliminatoria: fechas, horarios y rivales
La Selección Colombia enfrentará el jueves 4 de septiembre al seleccionado de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la fecha 17 de la Eliminatoria. El compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:30, horario colombiano.
El martes 9 de septiembre, el equipo colombiano visitará a Venezuela en Maturín desde las 18:30.
Los dos partidos de la Selección Colombia por la Eliminatoria se podrán VER EN VIVO por el Canal RCN.
