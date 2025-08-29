Futbolista convocable a Selección Colombia jugará por otro país

Se aproximan las dos últimas fechas de Eliminatorias sudamericanas, y la Selección Colombia busca meterse en la Copa del Mundo, pues aún no ha asegurado su clasificación. Para ello, el entrenador Néstor Lorenzo hará uso de unos 28 futbolistas, en un listado que se oficializa en la tarde-noche del viernes 29 de agosto.

Ha resultado toda una incógnita la convocatoria, pues el listado de la Tricolor habitualmente es de los últimos en salir de las selecciones Conmebol, y en cuanto a las posibles sorpresas, una quedó descartada oficialmente en la madrugada de este viernes (horario colombiano).

El defensa central que quedó descartado en Selección Colombia

El zaguero Cristhian Mosquera, quien puede ser convocado por la Selección Colombia absoluta, finalmente fue citado por España para la disputa del clasificatorio al torneo Europeo sub 21 que se desarrollará en Albania y Serbia en 2027.

Una vez el futbolista fue anunciado como nuevo jugador de Arsenal hace unas semanas, volvió a sonar fuerte el rumor de que podría ser citado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, pero de momento esto no se dará y el defensa seguirá ligado a la Selección de España juvenil.