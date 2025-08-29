Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 13:26
Futbolista convocable a Selección Colombia jugará por otro país
La confirmación de su convocatoria se dio este viernes 29 de agosto.
Se aproximan las dos últimas fechas de Eliminatorias sudamericanas, y la Selección Colombia busca meterse en la Copa del Mundo, pues aún no ha asegurado su clasificación. Para ello, el entrenador Néstor Lorenzo hará uso de unos 28 futbolistas, en un listado que se oficializa en la tarde-noche del viernes 29 de agosto.
Ha resultado toda una incógnita la convocatoria, pues el listado de la Tricolor habitualmente es de los últimos en salir de las selecciones Conmebol, y en cuanto a las posibles sorpresas, una quedó descartada oficialmente en la madrugada de este viernes (horario colombiano).
El defensa central que quedó descartado en Selección Colombia
El zaguero Cristhian Mosquera, quien puede ser convocado por la Selección Colombia absoluta, finalmente fue citado por España para la disputa del clasificatorio al torneo Europeo sub 21 que se desarrollará en Albania y Serbia en 2027.
Una vez el futbolista fue anunciado como nuevo jugador de Arsenal hace unas semanas, volvió a sonar fuerte el rumor de que podría ser citado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, pero de momento esto no se dará y el defensa seguirá ligado a la Selección de España juvenil.
Y es que Mosquera, de 21 años, ha integrado en varias ocasiones las plantillas juveniles de la Selección España, pues hizo parte de la plantilla que ganó el oro en las Olimpiadas de París 2024. Aun así, al no tratarse de convocatorias absolutas, todavía puede elegir a cuál país representar.
¿Dónde nació Cristhian Mosquera?
Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen nació en Alicante (España) el 27 de junio de 2004. Es hijo de colombianos, por lo que tiene la nacionalidad de ambos países, y por ende puede elegir a qué país representar.
Asimismo, es pertinente recordar que Mosquera no ha tenido relación alguna con el fútbol colombiano, pues se formó en las divisiones menores de Valencia CF, y luego de pasar por varias categorías, debutó con el equipo principal en 2022-23. Dado su buen desempeño, en julio de 2025 fichó por Arsenal a cambio de 15 millones de euros y firmó por cinco temporadas.
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de David Gordo para los compromisos de la @SEFutbol Sub-21 ante Chipre y territorio de Kosovo.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025
🗓️ Estos partidos de clasificación para la #U21EURO se jugarán el 5 de septiembre en Soria y el 9 en Pristina.
ℹ️ https://t.co/4avK21lgx0 #NuestraBase pic.twitter.com/S7ChwtJfKe
