Gareca aumenta la crisis interna de Chile: "Para mi carrera es una vergüenza..."

Inicialmente, Gareca habló sobre la imagen que ha quedado después de su paso por el equipo chileno: "Esto es un desprestigio para Chile y para mi carrera también. Me afecta. Soy un técnico que he tenido traspiés, es lógico, pero vine con tremendas expectativas. No vine para esto. A mí lógicamente es el que más me afecta, a todos nos apena esta situación. Hay que dar la cara".

Seguido a ello, el entrenador apuntó que lo que está viviendo no es algo cómodo: "Estoy viviendo una situación tensa que no me gusta vivir. Yo tenía enormes expectativas con Chile. Lo tomo como un aprendizaje, una experiencia de las tantas que he tenido y voy a tener en mi carrera. Lo quiero capitalizar de ese lado, no como algo negativo. Es negativo porque yo pierdo en todo esto, lógicamente",

Finalmente, habló de lo que puede ser su salida tras el partido ante Bolivia: "Si toca despedirse, somos agradecidos de esto, nos han tratado maravillosamente bien. Las críticas se justifican cuando los resultados no se dan, pero no se invalida lo que hemos hecho".