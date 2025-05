Gareca, en el ojo del huracán en Eliminatorias: “No creo oportuno...”

Quedan cuatro partidos en disputa y Chile tiene la aspiración latente de asegurar el puesto de repechaje que actualmente, mantiene Venezuela con 15 unidades. Faltan 12 por saldar. Sin chances de clasificación directa, los australes son últimos y están a nada de sentenciar su eliminación por tercera ocasión consecutiva de los Mundiales.

Por la mala campaña, Ricardo Gareca ha estado en el ojo del huracán. Pese a que su salida puede estar cerca, el entrenador argentino ha salvado su cargo en reiteradas ocasiones y tiene la confianza para enderezar y terminar estas Eliminatorias Sudamericanas.

Vea también: Riquelme sufrió contundente rechazo de un DT en Boca: “No me interesa"

Chile se medirá con Argentina y Bolivia en esta doble fecha de Eliminatorias. La idea es poder sumar los seis puntos para meterse en zona privilegiada, siempre y cuando, Venezuela y otras selecciones no ganen sus respectivos partidos. Esa es la única manera para que los australes puedan asegurar la repesca.

Aunque ser director técnico de una selección es muy diferente a tomar clubes por la intensidad completamente desigual entre una competencia y la otra, genera mucha responsabilidad tomar el cargo de defender y dirigir a tu país en estas justas deportivas. Ricardo Gareca volvió a acaparrar las discusiones, dado que ha tomado decisiones polémicas en los últimos meses.

LAS CRÍTICAS QUE LE LLUEVEN A RICARDO GARECA ANTES DE ELIMINATORIAS

Antes de recibir a Argentina y visitar a Bolivia, el ‘Tigre’ vuelve a estar en polémicas por dos cosas puntuales. El primero es el poco seguimiento de Gareca al fútbol local, pues, a diferencia de entrenadores de selecciones, el exseleccionador de Perú no atiende a los estadios chilenos para ver alternativas de la liga local y lo segundo es el hecho de que no viva en Chile y que pase más tiempo en Argentina.

Desde el país austral dudan del compromiso de Ricardo Gareca con la selección de Chile y sentencian que ese puede ser el gran problema que ha dejado a la ‘Roja’ en ruinas, pues, se esperaba un cambio con su llegada al seleccionado.

Justamente, sobre el hecho de no vivir en Chile, el argentino afirmó para La Tercera que, “si estoy a una hora y media. Y vivo solo. Toda mi familia está allá, tengo nietos y vivo acá solo. Mi esposa va y viene, igual que mis hijos. Y no voy todos los fines de semana, voy cuando puedo ir. Hay meses en que voy solo un fin de semana. Hay meses en que no me aparezco por allá”.

Le puede interesar: Lorenzo se excusó: destapan medida que tomó el técnico de Colombia

Sobre el tema de no atender a los estadios, afirmó que sus colaboradores van a los estadios para buscar alternativas en la liga local, “no creo oportuno ir a la cancha en este momento. ¿Por qué? Porque no quiero comprometer al club, pero va todos mis colaboradores”.

Además, asegura que las críticas no son justificadas, dado que no sucede lo mismo cuando convoca jugadores del exterior, siendo esto más complejo que estar viendo a los futbolistas del balompié chileno. “¿Cuántas veces fui a ver a Osorio? O sea, ¿por qué está Osorio en la Selección? ¿Por qué Suazo? ¿Por qué está el que juega en el extranjero, si he ido a verlo una vez y nunca fui a verlo jugar?”.

CON PERÚ MANTUVO LA MISMA IDEA

Pero, esto no parece ser solo con Chile, pues, mientras era director técnico de Perú tampoco siguió el fútbol local dentro de los estadios de la liga peruana y rotaba entre Argentina y Perú. Nunca tuvo críticas por ese lado, aspecto que sí ha tenido que aguantar en Chile.

Lea también: Florentino Pérez retó a Xabi Alonso, tras ser presentado como técnico de Real Madrid

Nuevamente, tocó el tema de la no supervisión en los estadios chilenos, “he tenido una charla con ellos en la mesa y nada más. ¿Qué justifica que ellos estén en la Selección, con el criterio de que me ven en Argentina y no en el estadio? ¿Cómo evalúo? Y, sin embargo, tenemos evaluados a todos los muchachos que creemos que pueden estar. Tenemos un sistema de trabajo que es muy propio nuestro, que no tiene nada que ver con el Wyscout (software de análisis de datos que usa la Roja), que es mucho más estadístico. Lo nuestro es más mucho más referencial, mucho más profundo”.

Además, referenció que en su etapa en suelo peruano lo vivía igual, “en siete años y medio en Perú era lo mismo, pero porque viajaba más a Europa. Si no voy al estadio es netamente es porque no quiero exponerme a vivir una situación complicada”.