Gareca enciende polémica en Chile a horas del duelo ante Perú: "Me parece muy grave"

Gareca explicó su viaje a Buenos Aires

El estratega argentino sabe que su puesto en el banquillo de Chile corre peligro si no se consiguen buenos resultados en los próximos dos partidos y sumada a esa tensa situación, unas declaraciones previas al juego en Lima han encendido una nueva polémica.

Luego de que llegaran críticas a Gareca por su viaje a Buenos Aires, el estratega argentino explicó las razones de la visita a su país natal y aclaró que su residencia oficial se encuentra ubicada en Chile, donde vive desde hace un año.

"Les aclaro, yo vivo en Chile. Mi residencia es en Chile, no es que yo vengo una semana antes de la convocatoria. No me fui en plena Eliminatoria. Terminó la fecha, el último partido con Colombia, me quedé viernes y sábado, el domingo era el Día de la Madre, un día especial, no un día cualquiera", dijo Gareca en conferencia de prensa.

"En ese día en particular (Día de la Madre), me parecía un momento propicio para mí, para descomprimir todo lo que venimos viviendo. Así como sufre toda la gente, sufren ustedes, yo también sufro. Quería estar con mi familia y en la semana era el cumpleaños de mi hijo. Consulté en la Federación y ese siguiente fin de semana había elecciones municipales. Si eso ha causado molestias, pido disculpas".

Gareca enciende nueva polémica en Chile a horas del duelo crucial ante Perú

Adicional a su viaje a Buenos Aires, el técnico argentino lanzó una declaración que generó polémica, pues aseguró que debido a la tensa situación ha optado por no asistir a los estadios de Chile para ver a los jugadores que se desenvuelven en la liga local para una posible convocatoria.

"Al estadio no estoy yendo ahora, no lo veo propicio para ir. Considero que la gente no está bien y mi presencia puede irritar, entonces trato de estar un poco apartado en ese aspecto, pese a que vivo y estoy todo el día en el departamento", afirmó Ricardo Gareca.

Unas declaraciones que despertaron molestia en cierto sector, donde se destacó la respuesta del periodista y ganador del Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011), Juan Cristóbal Guarello: “Me parece muy grave lo que dijo Gareca ‘yo no voy al estadio, porque puedo pasar un mal rato’. A ver, está fácil ganarse la plata”.