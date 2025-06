Gareca no esconde su temor de enfrentar a Argentina: "no he podido"

“Con Argentina no he podido ganar nunca hasta el momento. Es la única que no le he ganado como técnico de selección, deseo poder tener esa posibilidad”, aseguró.



Gareca, sin embargo, explicó que en su plan de juego no considera una táctica especial ante Messi que “ate o limite a una selección que tiene que buscar resultados”, como es el caso de Chile.



“El equipo debe atacar sin perder de vista no entrar en una locura, hay que defender también, tomaremos las precauciones necesarias”, dijo.



‘El Tigre’ también se refirió a la rivalidad entre ambas selecciones nacida de las dos ediciones de la Copa América que La Roja ganó a la Albiceleste en 2015 y 2016.



“Hay una rivalidad muy grande con Chile, yo no me meto con la opinión del público, pero Messi es admirado en todo el mundo, lo que pasa es que el chileno quiere ganar”, comentó.

Para Gareca “las bajas importantes que pueda tener Argentina no va a repercutir en el rendimiento que esperamos”, dijo sobre las ausencias de Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.



El técnico de La Roja también habló sobre la vuelta de Alexis Sánchez, a quien no ha podido tener en los ocho partidos de eliminatorias que ha dirigido, y llega luego de una temporada con el Udinese italiano en la que no marcó goles y jugó poco.



“A Alexis lo vemos muy bien, está con muchas ganas, es un poco lo que nos ha trasmitidos desde que llegó. Lo vemos con mucho entusiasmo que nos da una tranquilidad sabemos la dimensión de jugador que es y queremos verlo”, afirmó.

