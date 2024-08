Gareca pone mano dura para Eliminatorias: tres descartes de peso

La selección de Chile viene tomando una nueva cara con la llegada de Ricardo Gareca como el nuevo seleccionador de la ‘Roja’ y con su experiencia en la Copa América 2024. Infortunadamente, ese antecedente condiciona a los australes, después de que sumaran dos empates sin anotar goles y quedaran eliminados en la fase de grupos.

Ricardo Gareca no tuvo en consideración a jugadores referentes en la Copa América y todo parece indicar que tampoco entrarán en los planes para las Eliminatorias en donde Chile deberá enfrentar a Argentina en condición de visitante y Bolivia, este en territorio austral. Para el torneo continental, el ‘Tigre’ tuvo en cuenta a Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Mauricio Isla como los futbolistas de mayor bagaje.

Vea también: Chile y Argentina reciben dura sanción de la Conmebol en plena Copa América

En esa justa continental, Ricardo Gareca no tuvo en cuenta a Arturo Vidal, ni tampoco a Gary Medel, y todo parece indicar que tampoco aparecerán en las Eliminatorias del mes de septiembre. Los dos mediocentros ya pasaron la página en la selección de Chile y no serían opciones para el ‘Tigre’.

Arturo Vidal viene arrastrando duras lesiones que lo han sacado de la competencia, por lo cual, sería difícil que pudiera estar dentro de la lista de jugadores viajeros a Argentina ni para afrontar el reto contra Bolivia en condición de local. Gary Medel viene siendo titular nuevamente en Boca Juniors, pero, el descarte en la competencia continental sería también para las Eliminatorias.

EL TERCER JUGADOR QUE CUMPLIÓ CICLO CON LA SELECCIÓN DE CHILE

Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Mauricio Isla se mantendrán en las convocatorias de Chile, por lo menos para estos dos partidos de Eliminatorias. Por su parte, Claudio Bravo, que disputó la Copa América no entraría en la lista oficial para septiembre. El arquero y capitán de la selección tuvo varias lesiones antes del certamen del continente americano y es una de las razones de por qué no estaría.

Le puede interesar: Chile sufre en Copa América y pierde a Ricardo Gareca: es oficial

Además, en la previa del partido entre Huachipato vs Racing de Avellaneda por la Copa Sudamericana, Marco Escobar, periodista de DSports Chile, mencionó que, “Claudio Bravo no va a ser citado para la doble fecha de septiembre. El arquero de Chile va a ser Gabriel Arias. Está Bruno Vásquez, el preparador de arqueros de la selección, aquí en la tribuna del Sausalito Van a conversar postpartido. Claudio Bravo, insisto, no estará en la nómina de Chile para enfrentar el 5 de septiembre en Buenos Aires y el de septiembre acá en Santiago”.

Así las cosas, Claudio Bravo se suma a los descartes de Arturo Vidal y de Gary Medel, que tampoco estarán en la Eliminatoria en septiembre. Bravo medita el retiro del fútbol, afirmando que, “espero tomar buenas decisiones de ahora en adelante, ya sea seguir compitiendo, parar, hacer cosas ligadas o fuera del fútbol. Creo que lo que más pido es tener tiempo para estar tranquilo, disfrutar y lo que requiere para hacer las cosas bien”.