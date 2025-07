Gareca se acordó de Chile: sugirió al entrenador ideal para Eliminatorias

Hace un mes, Ricardo Gareca estaba dirigiendo sus últimos partidos con la selección de Chile enfrentando a Argentina y Bolivia con dos derrotas. Tras la segunda caída en las Eliminatorias, el entrenador argentino tomó la palabra en la rueda de prensa para anunciar su salida del banquillo.

La gestión de Ricardo Gareca no fue para nada positiva y dejó el barco de la selección de Chile sin ningún éxito alguno. No pudo salir del fondo de la tabla de posiciones y, por tercera vez consecutiva, los australes se quedaron si clasificar a la Copa del Mundo.

Con la salida de Ricardo Gareca, el combinado nacional espera poder nombrar a una dupla interina para afrontar los dos retos que quedan en las Eliminatorias Sudamericanas midiéndose con Brasil y Uruguay. Se ha hablado de la llegada de Sebastián Miranda y Ariel Leporati para dirigir ambos partidos. Nicolás Córdova dirigirá los amistosos de Fecha FIFA en noviembre.

Después de casi un mes, Ricardo Gareca se acordó de Chile y habló de todo. Su salida y su experiencia con la selección, además de sugerir quién debería tomar las riendas basado en las cualidades que el argentino cree que debe tener ese perfil para sacar del mal momento al combinado nacional.

LA DURA REALIDAD DE LA SELECCIÓN DE CHILE: “NUNCA LE PUDE ENCONTRAR LA VUELTA”

Tras la finalización del vínculo, Ricardo Gareca afirmó para Radio Continental que nunca pudieron plasmar una idea propia en este año en el que alcanzó a estar en el banquillo, “enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores de allá porque son parecidos al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa. No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro, y los resultados no me acompañaron".

Chile deberá cambiar de chip para lo que viene en las próximas Eliminatorias. Habrá un cambio generacional y el entrenador argentino analizó lo que era la época dorada de los australes, “es difícil, era una generación importante y todavía lo sienten, es un proceso y la gente está impaciente, eso complica. Tienen material y en algún momento deben atravesar ese momento. Eran competitivos”.

En ese orden de ideas, seguramente para los próximos dos partidos que quedan en las Eliminatorias, el entrenador que dirija a Chile deberá empezar a meter jugadores de la nueva generación para sacar las primeras conclusiones de cara a las clasificatorias de 2030.

LO QUE NECESITA EL NUEVO ENTRENADOR PARA DIRIGIR A CHILE

Después de todo el análisis de lo que fue su negativo paso por la selección de Chile, Ricardo Gareca no se olvidó de lo que fue su experiencia en el combinado nacional y se atrevió a encontrar el reemplazo ideal justo cuando se vincularon los nombres de Sebastián Miranda y Ariel Leporati como los encargados en Eliminatorias.

Así las cosas, el entrenador argentino mantuvo que, “tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado”. Ricardo Gareca sentenció que el nuevo timonel debe tener conocimiento de lo que es el balompié chileno y debe ser paciente al proyecto.

Por último, también dejó claro cuál debe ser el plan con los futbolistas para poder regresar a una cita mundialista en 2030 y en adelante, “los jugadores deben emigrar, los que están afuera no se han consolidado, a algunos les cuesta. Y luego atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías. No fueron a Rusia, Qatar y ahora eso, es un toque de atención para construir algo”.