Gareca sufre lo peor antes de Eliminatorias: jugador de Chile se rebeló con una contundente decisión

Desde que llegó Ricardo Gareca al banquillo de la selección de Chile, ha recibido un sinfín de noticias negativas que complican su continuidad como director técnico del seleccionado austral. El ‘Tigre’ tomó las riendas en un flojo momento en las Eliminatorias y justo en la Copa América cuando todo se le vino abajo. Primero, por el retiro de Claudio Bravo, y segundo, por un rendimiento negativo con solo una unidad y sin goles anotados.

Con esto se abrió la era Gareca en el seleccionado austral y las cosas tampoco fueron como se deseaba. En las Eliminatorias no ha sumado victorias y se ubica en el fondo de la tabla con apenas cinco unidades. Las aspiraciones de clasificar se van apagando y la relación con los jugadores chilenos también se ha distanciado.

Arturo Vidal ha criticado incesantemente al entrenador y se ha alejado de las convocatorias de la selección de Chile. Lo mismo pasa con Charles Aránguiz. Sin embargo, se rumorea que ambos jugadores referentes podrían regresar al combinado nacional para noviembre en lo que podrían ser los últimos compromisos de Ricardo Gareca ante Perú y Venezuela.

En medio de lo que será la convocatoria para salir del fondo de la tabla, Ricardo Gareca ya sabe que la fecha definitiva para oficializar a sus convocados. El lunes 4 de noviembre, el ‘Tigre’ revelará su lista. Una en la que se especula con el regreso de Charles y Arturo y que viene con sorpresas por un referente.

EL JUGADOR QUE ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN DE CHILE

Durante las últimas convocatorias de Chile, Gabriel Arias ha dejado de figurar en las listas de Ricardo Gareca para las Eliminatorias Sudamericanas. Poco a poco, se empezó a cuestionar porqué el guardameta no estaba siendo tenido en cuenta y tal parece que es por un motivo con su club, Racing de Avellaneda que toma por sorpresa a toda la nación austral.

Gabriel Arias no la pasa para nada bien en la selección de Chile ni tampoco con Racing en la Primera División de Argentina. El capitán de la Academia ha estado inmerso en un capítulo negativo con los más experimentados del plantel por los malos resultados que han tenido. El punto de quiebre puede ser en la Copa Sudamericana este jueves 31 de octubre, obligados a ganarle a Corinthians.

Y es que, de acuerdo con Jorge Hevia, periodista austral en el programa Pauta de Juego sentenció que, “Gabriel Arias no va a jugar más en la selección chilena. Es un tema gravísimo que la ANFP ha ocultado y que no sé cómo cresta alguien puede dejar que pase. No viene más. Está conversado. Es muy fuerte, a él lo afectó psicológicamente”.

En ese orden de ideas, antes de las Eliminatorias en un momento definitivo para Chile, Gabriel Arias habría anunciado su retiro de la selección austral. Con la salida de Arias, seguramente estará Bryan Cortés como el guardameta como ha sido habitual en las últimas jornadas.