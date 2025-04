Gareca tendría reemplazo en Chile; calienta otro argentino: “Una linda propuesta”

Para nadie es un secreto que Chile no la pasa para nada bien en las Eliminatorias Sudamericanas bajo las riendas del entrenador argentino, Ricardo Gareca. Aunque el ‘Tigre’ es un perfil ideal para cualquier selección, especialmente por lo hecho con Perú, no ha estado a la altura deseada en el combinado austral y cuentan las horas para que se confirme su salida del banquillo.

No tuvo buena relación en los primeros partidos dirigidos con referentes y poco a poco los fue aceptando nuevamente en las convocatorias. Además de ello, tiene a Chile en el fondo de la tabla a cinco unidades de Venezuela que está en la zona de repechaje. Ricardo Gareca no fue lo que se esperaba y los chilenos están cerca de una nueva decepción.

Sería el tercer Mundial en el que Chile sería el gran ausente por parte de la CONMEBOL y eso que ampliaron los cupos a 48 selecciones. En ese orden de ideas, y con el tiempo muy corto, Ricardo Gareca podría tener un reemplazo apenas acaben las Eliminatorias y ahí podría llegar un candidato que ya había sido sondeado, pero que, por varios aspectos personales no pudo tomar las riendas.

EL ARGENTINO QUE REEMPLAZARÍA A RICARDO GARECA

Manuel Pellegrini dio claves hace poco de que quiere dirigir a Chile. Sin embargo, con un excelente panorama en el Betis de España, sería difícil que deje al cuadro bético para salvar a la ‘Roja’. En su lugar, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) podría tener en cuenta un perfil que ya habían intentado traer justo antes de la llegada de Ricardo Gareca.

Se trata nada más ni nada menos que de Matías Almeyda. El argentino que actualmente dirige al AEK Atenas de Grecia podría reemplazar a su compatriota, dado que, hace unos días, reveló que estuvo cerca y que se quedó con las ganas de dirigir a Chile. Pablo Milad podría pegarse de ahí y reactivar conversaciones.

Ricardo Gareca destapó todo en entrevista con DSports en donde sentenció que, “me encantaría (dirigir a la Selección Chilena). Estuve muy cerca en un momento, antes de la época de pandemia. Tuve conversaciones con Chile, estuve ahí con una linda propuesta”.

Además, afirmó que no pudo tomar las riendas en su momento, “no podía dejar al equipo de Estados Unidos (San Jose Earthquakes). Era una cláusula muy grande y me quedé con muchas ganas en ese momento”. Con esto anterior, Matías Almeyda podría ser el reemplazo de Ricardo Gareca.