Gareca tomará medidas en Chile: “Hasta las últimas consecuencias”

Aunque todo parecía indicar que la continuidad de Ricardo Gareca en la selección de Chile estaba más lejana que cercana por varios factores. Hay división en los referentes del combinado nacional frente al ‘Tigre’, y, además, los resultados tampoco favorecen al argentino que cayó ante Brasil y goleado por Colombia en Barranquilla.

Dos derrotas que firmaban el ultimátum que le habían puesto a Ricardo Gareca, pero su destitución no parece sencilla para los altos mandos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). La indemnización puede costar mucho y el ente no tiene esa cantidad de dinero.

La renuncia puede ser el camino, pero Ricardo Gareca, que prefirió no dar declaraciones sobre su futuro en caliente, aseguró que quiere luchar hasta el final con Chile y que no tiene ningún motivo para no seguir pensando en enderezar este camino. Las opciones de clasificar todavía existen, pese a que las posibilidades ya parecen mínimas.

Tras las durísimas caídas, el ex seleccionador de Perú afirmó que no se baja del banquillo y que su anhelo es estar todavía en el cargo, por lo menos en 2026 pase lo que pase con el Mundial o no.

EL PLAN DE RICARDO GARECA PARA CONSERVAR SU CARGO EN LA SELECCIÓN DE CHILE

El viernes 18 de octubre, la ANFP llevó una reunión con Ricardo Gareca de manera virtual. Pablo Milad sentenció que confía en el proyecto y en la continuidad del ‘Tigre’ como el orientador. Dividido con los referentes, busca una nueva generación, dado que Arturo Vidal semana tras semana destruye al argentino, Charles Aránguiz no aceptó convocatoria, y otros factores con los veteranos que demuestra la crisis austral.

Justamente, Ricardo ya tiene planes para convencer a la gente, a los referentes y para agradecerle a la ANFP y a Pablo Milad por la confianza pese a que cada vez más se agudizan las necesidades de los australes. Por eso, lo primero que hizo después de ser ratificado fue asegurar que, en la próxima jornada de Eliminatorias, sacarán por lo menos cuatro de seis puntos ante Perú y Venezuela de visitante y de local respectivamente.

Además, sentenció tras la reunión que espera seguir hasta lo último con Chile, “los buenos momentos son ideal para desarrollar el trabajo porque hay paz y armonía, pero a veces en estos momentos uno necesita estar. No me gustaría dejar a Chile de esta manera, quiero estar al lado de los muchachos y la dirigencia hasta las últimas consecuencias”.