Cada vez falta menos para el inicio de la doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y equipos como Chile juegan sus últimas cartas para conseguir un cupo en el evento orbital.

El entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, habló ante los medios sobre los dos compromisos de Chile en el mes de marzo y lo que se juega su equipo.

"¿Partidos ante Paraguay y Ecuador son finales para Chile? Para mí no. Imagínate que soporté la crítica, pero no injustamente, la acepto. Perder cuatro partidos en Eliminatorias y sostenerme en el cargo, no es lo mismo que en un campeonato. En la Eliminatoria se definen muchas cosas", destacó.

Del mismo modo, Gareca fue enfático sobre su cargo como mandamás de Chile y lo que busca pese a los resultados que no ha conseguido en esta eliminatoria.

"A estas alturas, de parte mía, dejar Chile, por más que se dé cualquier resultado, es imposible. En cuanto a la fortaleza nuestra, del cuerpo técnico. Siempre tengo la intención, que de mi paso en Chile que ojalá sea por mucho tiempo, la expectativa de clasificar o no, dejar algo".

"¿Son puntos decisivos? Sí. No podría decir en cuanto a la suma porque lo más importante es siempre tener esperanzas hasta el último momento. Lo que quizás para ustedes es imposible, para mí no. Hasta que Chile tenga opciones matemáticas tenemos que pelearla, hasta las últimas consecuencias", sentenció ante los medios.

Además, Gareca tuvo tiempo para hablar de la importancia de contar con el apoyo de la frente en estos duelos y buscar mejorar sus resultados de cara a la tabla de clasificación.

"Esto es muy difícil para todas las selecciones, por más que en puntos estén mejor que nosotros. Coronar y lograr un objetivo es muy difícil, y es muy difícil lo que ha pasado con nosotros, que nos sostengan en el cargo tras cuatro partidos, que los muchachos y nosotros hayamos dado la respuesta que dimos, el apoyo de la gente que se portó con nosotros maravillosamente bien", concluyó.