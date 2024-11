Gareca tomó decisión sobre su futuro en Chile: “No veo más allá de eso”

Nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección de Chile en busca de salir del fondo de la tabla. Ricardo Gareca sabe bien qué es todo lo que se juega en medio de un partido clave con la necesidad de salvar su cargo como seleccionador y, además, tratar de aspirar por la clasificación al Mundial dependiendo de otros resultados de diferentes selecciones.

Chile se ve las caras con Venezuela, dos selecciones necesitadas y que buscan los tres puntos en busca de seguir con posibilidades de clasificar al certamen mundialista. El entrenador argentino necesita sí o sí los puntos, por lo cual, ya tiene todo preparado para afrontar el encuentro en condición de local.

Vea también: Dos equipos de Liga Betplay pelean por Jarlan Barrera; ya hay ofertas

Sobre el partido que quiere imponer, sentenció que, “la propuesta es tratar de ir a buscar el partido, vamos a tratar de obtener el resultado que nosotros necesitamos para estar con vida y para seguir con chances. Esa va a ser la propuesta, ir a buscar el partido, tratar de ganar el partido, no veo otra alternativa. Siempre intentamos ganar el partido. En algunos casos con mejor juego, en algunos casos teniendo que mejorar, pero siempre intentando ganar”.

RICARDO GARECA HABLÓ SOBRE SU CONTINUIDAD EN CHILE

Sin duda alguna, el empate de Chile contra Perú en Lima abrió grandes grietas en el futuro de Ricardo Gareca. Aunque fue uno de los mejores partidos de los australes y se notó el liderazgo de Arturo Vidal, todo quedó en igualdad sin goles sentenciando al ‘Tigre’, que, esperaría un buen resultado ante Venezuela para intentar salvarse.

Cada vez aumentan las dudas con su futuro, y Gareca describió su presente de la siguiente manera, “la verdad que soy consciente de todo yo, así que preferiría evitar responderle en cuanto a eso. Más que una pregunta me está haciendo un análisis de la situación. Así que quédese tranquilo, que soy consciente de todo, tengo consciencia de todo en estos momentos”.

Le puede interesar: Lorenzo desmiente todo antes de Colombia vs Ecuador: "no va a ser una ventaja"

Posteriormente, afirmó que solo tiene cabeza para lo que queda del año y en continuar, dado que el escenario lo ve positivo y que todo está bien, “yo considero todo, pero en este momento no analizo cualquier escenario negativo. Estoy positivo, estoy bien, estamos bien, el grupo está bien, nosotros estamos bien y lo único que contemplo es la posibilidad de poder ganar, no veo más allá de todo eso. Después cualquier otro escenario que se presente llegará el momento de analizarlo, pero hoy por hoy lo único que puedo contestarles es una mentalidad positiva que tenemos para enfrentar a Venezuela. Lo único que me interesa en estos momentos es cargarme de esa energía, nada más”.

De igual forma, Ricardo Gareca ha recibido varios ultimátum, de hecho, uno de los periodistas más reconocidos de Chile habló sin pelos en la lengua sentenciando que contra Venezuela, este debía ser el partido de despedida del ‘Tigre’ con la selección chilena.