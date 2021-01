Giro inesperado: Reinaldo Rueda niega haber firmado ya con la Selección Colombia

Luego de que la prensa chilena informara este jueves sobre la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica de la selección de fútbol de ese país, el estratega colombiano aseguró en una entrevista con el periódico El Colombiano que no es cierto que ya sea el técnico de la selección colombiana de fútbol.

Según Rueda, no hay nada oficial y no sabe por qué el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile dijo que ya estaba confirmado.

Igualmente, señaló que fue una sorpresa que la prensa colombiana haya dado por cierta una negociación que no ha llegado a su fin hasta el momento: “Muchos amigos me han llamado a felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la Selección. La Federación colombiana aún no confirma nada y no sé porque algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador”, aseguró al diario.

La noticia que se estaba esperando para el pasado 31 de diciembre, luego de que se conocieran las conversaciones entre las federaciones de ambos países para llegar a un acuerdo con Rueda, no ha llegado aún a término para que sea el nuevo director técnico de la Selección Colombia, como lo anunciaron opinadores deportivos colombiano en redes sociales.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile y la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, en una entrevista, aseguró: “Tenemos un tiempo limitado para definir la situación de Rueda, debemos marcar una hoja de ruta en caso de su partida. Debe ser lo más rápido posible, si no decide continuar, debemos traer un DT. El plazo es hasta el 31 de diciembre”.

Por ahora, sigue a la espera de que se pueda concretar la salida de Rueda, negociar el pago de la indemnización de aproximadamente 500.000 dólares a la Federación chilena, según las versiones extraoficiales, y la contratación en Colombia.