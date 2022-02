Guerra en la Federación por el futuro de Rueda: así va el pulso entre Jesurún y González

La Selección Colombia no tiene su mejor presente y esto ha hecho que el equipo se encuentre al borde de la eliminación en la pelea por ir al Mundial de Qatar 2022. Los malos resultados tienen en el 'ojo del huracán' a Reinaldo Rueda, quien podría salir de la 'Tricolor' próximamente, así no se hayan acabado las Eliminatorias.

Puede ver: Conmovedor abrazo de dos leyendas campeones de Libertadores en Colombia

Sí como leyó. La paciencia de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol está llegando a su fin. No ha gustado para nada que Rueda haya gestionado mal al combinado patrio en las últimas siete fechas, donde no solo el gol no llega, sino que el triunfo está cada vez más lejano.

Señalan al estratega como el principal responsable y esto genera contrariedad dentro de la dirigencia de la FCF. Hay partidarios que quieren dejar que Rueda acabe su gestión en estas clasificatorias así Colombia no clasifique; otros, en cambio, votan por la salida del vallecaucano de una vez para ver qué se puede rescatar en las dos fechas que quedan.

La tensión es cada vez mayor entre los pesos pesados del Fútbol Colombiano. Se conoció por medio de Blu Radio que Álvaro González Álzate pidió una reunión de extrema urgencia con Ramón Jesurún para discutir la continuidad de Rueda.

La postura de González Álzate es clara: la salida inmediatamente de Reinaldo. Mientras que Jesurun y Fernando Jaramillo quieren dejarlo acabar los dos encuentros.

Lea también: "Si no se trabaja para el futuro, no tendremos nada": preocupación en las juveniles de Colombia

Hay que tener presente que Colombia, pese a que el panorama se ve muy complicado, podría clasificar al repechaje del Mundial si gana sus dos partidos y Perú pierde o empata ambos.