Habló Ramón Jesurún: el futuro de la Copa América y el proyecto de Reinaldo Rueda

El 2021 ha sembrado nuevas incertidumbres en torno al fútbol mundial, otra vez por cuenta de la pandemia del coronavirus y las restricciones que podrían afectar varias competencias como la Copa América 2021 que organizarán Colombia y Argentina en conjunto.

El certamen continental de selecciones está en veremos porque para Conmebol no es viable jugar sin hinchas en las tribunas por temas económicos y podría aplazarse de junio a diciembre y cancelarse. Sin embargo, por ahora está en el calendario es uno de los objetivos del técnico Reinaldo Rueda en la Selección Colombia. Sobre todo esto habló Ramón Jesurún en ‘Primer Toque’ de Win Sports TV.

Sobre la llegada de Reinaldo Rueda a la selección, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol comentó: “La Eliminatoria está a casi dos meses de reiniciarse, este año será el año en el que las selecciones jueguen más partidos en su historia, hay que ir con la frente en alto, lo de Reinaldo no necesita presentación, tiene reconocimiento y trayectoria internacional, estamos en las mejores manos, es un hombre de nuestra tierra y tiene una edad de gran sabiduría.

El directivo también habló sobre el futuro de la Copa América: “Los tiempos los da el tema de salud, los Gobiernos están trabajando, lo único que necesitamos es que esto mejore, vendrá un punto importante con el tema de vacunación, en Argentina ya empezó y esto genera un ambiente de mucha tranquilidad”.

También lamentó no poder jugar partidos amistosos antes del debut de Reinaldo Rueda en marzo contra Brasil y Paraguay por Eliminatorias: “Hemos venido hablando con el profesor Reinaldo, hemos tocado todos los temas, pero infortunamente no hay opción de convocar a los jugadores antes de los partidos de fecha FIFA, nos hubiera gustado, pero no se puede, ni siquiera los microciclos porque ya se reinició el campeonato colombiano. Rueda ya está en contacto con los jugadores, cualquiera es apto para ser convocado. Mañana (martes) será presentado y ya nos contará su posición. Se nos vienen dos años de trabajos difíciles”

“La responsabilidad del profesor Rueda es la selección de mayores, hay poco tiempo para ponerle otras funciones, tenemos otros técnicos para los trabajos con equipos menores”, agregó sobre el timonel.

Y cerró hablando sobre el incierto futuro de Mario Alberto Yepes, exfutbolista y directivo de la Federación: “Todo puede darse, hay que esperar para las definiciones. Nos reuniremos nuevamente con el técnico para ver su plan inmediato de esta preparación”.