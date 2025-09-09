Hay nuevo sucesor para la 10 de Argentina

El nuevo 10 ya le marcó a Colombia

La nueva camiseta 10 de la selección argentina frente a Ecuador la usará nada más y nada menos que Thiago Almada, según informa Leandro Alves, periodista de ESPN Argentina, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid se ha convertido en un habitual no solo en las convocatorias sino en la titular de Lionel Scaloni.

El argentino de apenas 24 años cuenta únicamente con 11 partidos en la selección mayor, pero en estas eliminatorias se ha hecho sentir, tiene ya tres goles y dos asistencias en los 7 partidos de eliminatorias que ha disputado, incluyendo una asistencia a Messi en su último partido por eliminatorias y un gol para empatar el partido frente a la selección Colombia.

Los otros dos jugadores en portar la 10 durante la era Messi fueron, Paulo Dybala y Ángel Correa, sin embargo, ninguno de los dos tuvo un puesto en el once titular para hacerse notar con el mítico número. Almada presenta su candidatura para asumir no solo la camiseta sino las riendas del equipo para el futuro, es un joven con mucha calidad y mucha técnica que se siente muy a gusto con el juego de Argentina.