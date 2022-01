“Hay que ir despacio”: Pinto advierte sobre Yaser Asprilla en la Selección

Yaser Asprilla es hoy en día una de las sensaciones del fútbol colombiano. Con 18 años, el futbolista ya fue convocado a la Selección Colombia y promete ser una de las figuras en un futuro. El jugador se caracteriza por su habilidad en el uno contra uno y visión de juego. Por estas razones hace ilusionar a la hinchada.

Sin embargo, el técnico Jorge Luis Pinto es muy claro y aseguró que hay que ir despacio con el jugador para no dañarlo. En charla con ‘En La Jugada’ de RCN Radio se refirió a este tema en cuestión.

"Estamos emocionados con Yaser Asprilla, pero hay que ir despacio. A mí me preocupa. Yo sé que tiene talento extraordinario. Hay que complementarlo como ha hecho Reinaldo, llevarlo a la concentración como se ha hecho. Me dirán que Pelé debutó a los 17 años en el Mundial, pero hoy en día los ambientes son muy complejos, los partidos muy difíciles. Ahí no hay que poner jugadores donde uno tiene dudas de rendimiento", dijo Pinto.

Por otro lado, el cucuteño resaltó el último amistoso de Colombia ante Honduras, donde se pudieron observar a muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de jugar con el combinado local.

"Todos estos partidos yo tengo la experiencia que son buenos para darle fútbol a uno y otro. Eso es útil, es algo muy bueno y valorarlo”, remarcó.

Finalmente, opinó lo que le haría falta a Colombia para mejorar su idea ofensiva y llegar más veces al arco rival. "Generar fútbol en el mediocampo y las líneas de atrás deben ayudarle a la zona ofensiva a generar riesgo. Para mí hay que jugar adelantados, correr un poquito de riesgo", concluyó.