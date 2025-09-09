Hinchas de Ecuador rompen relación con Beccacece: así reaccionaron en Guayaquil

Durante este ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas, mucho se ha hablado acerca de la gestión de Sebastián Beccacece, especialmente por estos últimos cuatro resultados en los que Ecuador ha sacado empates sin goles. Para la ‘Tri’ el sector ofensivo se ha convertido en un gran problema de poca pegada y de dependencia a Enner Valencia que anunció su retiro tras el Mundial.

La gestión del entrenador argentino arrancó de buena manera, pero los hinchas se han cansado poco a poco de sus reacciones desafiantes en cada rueda de prensa, de las pocas variantes durante los 90 minutos y de la carencia goleadora. Sin embargo, Ecuador se mantiene como la selección que menos partidos ha perdido en la Eliminatoria y que menos goles ha recibido.

Además, no hay que olvidar que Ecuador arrancó con una resta de tres puntos por una sanción de las clasificatorias pasadas y ahora suma 26 puntos como una de las primeras clasificadas al Mundial. Pese a estos argumentos, la relación entre los aficionados y Sebastián Beccacece está completamente rota. Justamente, en la llegada de la selección a la concentración, todo se agravió entre hinchas y técnico.

LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS CON LA LLEGADA DE ECUADOR A LA CONCENTRACIÓN

Con los ánimos calientes de cara a este partido definitivo en Guayaquil entre Ecuador y Argentina, el público de Guayaquil respondió vehemente contra Sebastián Beccacece. Como era de esperarse para despedir a la selección que jugará su último partido de las clasificatorias en condición de local, hubo banderazo por las inmediaciones de la concentración.

Hinchas se acercaron para alentar a Ecuador y vivir la previa del último juego, pero lo que sorprendió fueron los incesantes gritos de “fuera Beccacece, fuera Beccacece”. No se aguantan al entrenador argentino que tiene un año más de contrato, por lo menos hasta que termine el Mundial y, además, pese al pedido de los aficionados, cuenta con el apoyo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El cambio de dirección técnica en Ecuador ha sido propuesto por varios allegados a la federación. Quieren a Guillermo Almada, y otros como Jefferson Montero, referente de la selección de Ecuador pidió a José Mourinho como el entrenador indicado para tomar las riendas en el Mundial.