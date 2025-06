Pinto señaló a Lorenzo en Eliminatorias: “No puede poner a...”

“NO HA IDENTIFICADO UN SOLO EQUIPO”; JORGE LUIS PINTO SOBRE NÉSTOR LORENZO

En entrevista con Supercombo de Cali, Jorge Luis Pinto habló sobre el presente de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026 y en las Eliminatorias Sudamericanas cuando quedan solo dos puntos para certificar la clasificación. El entrenador santandereano, que sabe lo que es dirigir al combinado nacional expuso algunos errores que han condenado al entrenador argentino.

Le puede interesar: Alberto Gamero ya suma baja sensible tras su llegada a Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto afirmó que, “primero, no se ha podido identificar un solo equipo que o sepa quienes son los 12 o 14 o 15. El profesor utilizó en partidos amistosos muchos jugadores y no supo al final construir un equipo que le permitieran ver jugadores y ver equipo en donde no hay tantos cambios ni tantas cosas y uno prueba a su equipo”.

Por la misma línea, el entrenador santandereano aseveró que, “creo que le faltó probar el equipo que iba a competir. Estos jugadores nuevos, en el partido último ante Perú no puede poner a Campaz, a Suárez y a Marino, tres pelados que estaban debutando a definir un partido de Eliminatorias del mundo. Esas son las cosas que uno dice dónde está la estructuración del equipo”.

“COLOMBIA DEBE SER MÁS TÁCTICO”

La segunda razón que expuso Jorge Luis Pinto indica que, “debe ser más táctico, más equipo colectivo en todos los sentidos. Contra Argentina mostró cosas, pero no lo veo con regularidad”. Colombia tuvo un bajón grande con respecto a los primeros amistosos y Copa América. Pese a esto, Jorge Luis mantiene que no hubo estructura.

Lea también: El esfuerzo que hará Atlético Nacional para la Liga BetPlay-II y la Copa Libertadores

Criticó a los jugadores, “son muy buenos, pero les hace falta estructurarse y tener la forma de un jugador hecho. Son jóvenes. Uno debe tener la visión del equipo que va a jugar y lo que tiene atrás y las emergencias. Debe haber un volumen de jugadores. Me atrevo a decir que a Suárez lo llamaron de afán y no conocía a los compañeros de equipo”.