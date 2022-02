“Hoy dejo de ser colombiano": las reacciones que dejaron la derrota ante Argentina

La Selección Colombia perdió ante Argentina en su visita al estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 16 de la Eliminatoria a Qatar 2022. El cuadro de Reinaldo Rueda no pudo ante el combinado ‘albiceleste’ y quedó ad portas de la eliminación.

Ante esta situación, los hinchas de la ‘tricolor’ nacional no se aguantaron y mediante las redes sociales dejaron ver sus comentarios en el trino publicado por la cuenta de la Selección Colombia en Twitter donde daba a conocer el resultado.

En los comentarios de los hinchas, se vio la molestia pues, en uno de ellos, el seguidor de la selección manifestó que “ya no soy más aficionado de Colombia. Otra actuación desastrosa. Desde que comencé a apoyar a este equipo nunca había visto un grupo de jugadores tan patético y débil”.

Otro de los trinos fue el siguiente: “Hoy dejo de ser colombiano. Me aburrí de empatar siempre. Me aburrí de esta mediocridad y de esos jugadores que no saben mojar la camiseta. Ya fue mucho. Desde mañana me levantaré y seré boliviano”.

Asimismo, una de las opiniones que se vieron fue hacia el técnico Reinaldo Rueda, quien ha venido siendo criticado fecha tras fecha: “Gracias a la federación por contratar a un técnico que de fútbol no sabe nada, nos quitó la ilusión de estar en el mundial teniendo la clasificación en los partidos en casa”; “nadie gana con esas tácticas tan malas de Rueda”.

