Importante llamado; arquero de Liga BetPlay es convocado para jugar las Eliminatorias

Los otros arqueros del FPC que serían convocado a las Eliminatorias

Teniendo en cuenta los últimos llamados, sería normal que la Selección Colombia tuviera en cuenta a David Ospina como uno de sus porteros, además, el combinado uruguayo que dirige el técnico Marcelo Bielsa podría tener en cuenta al guardameta del Deportes Tolima, Cristopher Fiermarin, quien hizo parte de la pasada convocatoria y podría volver a representar a la Celeste.

Habrá que esperar entonces si estos dos últimos porteros son llamados por sus selecciones, teniendo en cuenta que de momento no se han realizado anuncios oficiales por parte de estas federaciones.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.