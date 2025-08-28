Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 15:46
Importante llamado; arquero de Liga BetPlay es convocado para jugar las Eliminatorias
El guardameta es pieza importante en el equipo de fútbol colombiano.
Cada vez falta menos tiempo para que se desarrollen las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde los seis clasificados a la cita orbital por parte de la Conmebol podrían definirse la próxima semana en la fecha 17.
Una de las selecciones que busca un boleto al Mundial 2026 o, aunque sea el cupo para disputar el repechaje es el combinado de Venezuela, equipo que de momento es séptimo en la tabla de posiciones con 18 puntos, a 4 unidades de Colombia que es sexto.
Arquero de Liga BetPlay es convocado por su selección para disputar las Eliminatorias
Uno de los porteros que normalmente recibe llamado para representar a su país es Wuilker Faríñez, arquero que actualmente milita en el conjunto de Águilas Doradas y que estará ausente en el conjunto antioqueño mientras se concentra con sus compañeros en la Selección de Venezuela.
El portero de 27 años, quien volvió al fútbol colombiano en marzo de este año para sumarse a las filas del equipo dorado, lleva un proceso importante en la ‘Vinotinto’ y ha sido nuevamente incluido en el listado de convocados para los últimos partidos de Venezuela en estas Eliminatorias, cuando enfrente a Argentina de visitante (4 de septiembre) y Colombia de local (9 de septiembre).
Los otros arqueros del FPC que serían convocado a las Eliminatorias
Teniendo en cuenta los últimos llamados, sería normal que la Selección Colombia tuviera en cuenta a David Ospina como uno de sus porteros, además, el combinado uruguayo que dirige el técnico Marcelo Bielsa podría tener en cuenta al guardameta del Deportes Tolima, Cristopher Fiermarin, quien hizo parte de la pasada convocatoria y podría volver a representar a la Celeste.
Habrá que esperar entonces si estos dos últimos porteros son llamados por sus selecciones, teniendo en cuenta que de momento no se han realizado anuncios oficiales por parte de estas federaciones.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
