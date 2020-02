Iván Arboleda y el duro momento que vivió tras su debut en la Selección Colombia

Pensando en el debut de la Selección Colombia en las eliminatorias, varios nombres se van acercando al entorno de Queiroz por su buen presente en el balompié internacional. Iván Arboleda es uno de ellos tras su buen presente defendiendo los colores de Banfield en el fútbol argentino.

“El técnico siempre va a ser fundamental para la confianza de un jugador joven, yo estaba jugando el año pasado y eso era importante... yo siempre he dicho, la felicidad mía es jugar y lo estoy haciendo. El año pasado fui suplente varios meses y fue duro para mí, Falcioni ha sido importante para mí... tener un entrenador que haya sido arquero influye en todo esto”, señaló el guardameta colombiano sobre su actualidad tras el cambio de timonel en Banfield.

Lea también: Tottenham en problemas: Son estará varias semanas afuera por una fractura

Sobre su momento como suplente, contó la dura situación que vivió: “Tuve competencia en reservas para no perder el ritmo, eso es clave para un arquero... Luego llegó Julio Falcioni y sabía que iba a tener la oportunidad y a partir del 30 de octubre empecé a jugar. Todo esto me ha servido para madurar como persona. Uno a veces tiene las cosas y no las valora”.