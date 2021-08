"James es figura, pero Reinaldo es inteligente": 'Bolillo' sigue defendiendo al DT

El estratega del Independiente Medellín, Hernán Darío Gómez, es uno de los referentes del fútbol no solamente nacional, sino internacional, ya que ha logrado dirigir clubes y selecciones a lo largo de su carrera profesional. El ‘Bolillo’, como es bien conocido, es una voz autorizada sobre la Selección Colombia, pues él sabe cómo se maneja y conoce la presión que tiene el entrenador que llegue al banquillo técnico.

Y es que el ‘Bolillo’ Gómez ha sido uno de los defensores de Rueda, quien convocó a los jugadores que cree adecuados para jugar ante Bolivia, Paraguay y Chile por la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Le puede interesar: “Se tiene que ir”: la temeraria advertencia que le hizo Valenciano a Rueda

En cuanto al caso James Rodríguez, Gómez volvió a dar su opinión y dijo que el técnico Reinaldo Rueda es una persona “inteligente” al momento de convocar los jugadores: “Tengo un respeto y gran cariño por él, James es una de las figuras, pero Reinaldo es inteligente. Yo creo que Reinaldo ha hablado con él y han tenido conversaciones, creo que al final vamos a llegar a un buen término”, pues la no convocatoria de Rodríguez ha levantado polémica donde se ha especulado que James y Rueda no tienen una buena conexión y es por eso, que no está entre los elegidos del técnico nacional.

Por otra parte, Hernán Darío Gómez salió a defender a su colega, quien ha recibido críticas por lo hecho con la ‘tricolor’, por lo que indicó en DirecTV Sports que “nombrar a Reinaldo en la Selección Colombia es como sentir que hay alguien de nosotros, estamos muy contentos, esperanzados, sabemos de su capacidad, es ganador... Fue con Honduras y Ecuador a mundiales, es campeón de Copa Libertadores con Nacional. En la Copa América demostró que conoce el fútbol colombiano. Formó un equipo sólido, fuerte, cuando tuvo correr duro, lo hizo, y los muchachos le respondieron... Cuando uno conoce su equipo, se equivoca poco".

Vea también: Everton alista la salida de James: quiere a un colombiano para reemplazarlo

Hay que recordar que una de las personas que no ha estado de acuerdo con el nombramiento de Reinaldo ha sido otro referente del FPC, Iván René Valenciano. El ahora panelista señaló hace unos días que “él no estaba a la altura para llegar” a la dirección técnica porque en su momento “fracasaba en Chile”, por lo que habría que tener en cuenta otro estratega.