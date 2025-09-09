James le mandó un recado a Venezuela luego del 6-3 por Eliminatorias

La Selección Colombia clasificó a la Copa del Mundo el pasado jueves y este martes selló una buena doble jornada al derrotar 3-6 a Venezuela en Maturín, por lo que terminó en la tercera casilla de las Eliminatorias Conmebol.

Una vez terminó el partido, todo fue fiesta en el banquillo Tricolor, pues siguen soñando con la posibilidad de ubicarse en el bombo 1 para la Copa del Mundo. Los comentarios emotivos en zona mixta y rueda de prensa no faltaron.

Uno de los que habló en rueda de prensa fue James David Rodríguez, quien es el máximo anotador de Colombia en la historia de las Eliminatorias con 14 goles y es uno de los 'fijos' en la Copa del Mundo que se disputará en 2026.

Lo que dijo James tras la victoria 6-3 de Colombia contra Venezuela

En rueda de prensa, a la cual fue acompañado por Néstor Lorenzo y Luis Javier Suárez, el '10' de la Selección Colombia le envió un mensaje a los integrantes de la selección venezolana: "Fuerza, nosotros también hemos pasado por eso".