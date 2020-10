James: ¿mostró con Colombia lo que viene haciendo con el Everton?

James Rodríguez fue el capitán de la Selección Colombia en este arranque de las eliminatorias al próximo Mundial de Qatar 2022. El jugador del Everton arribó a la concentración del combinado nacional como figura de la Premier League, por lo visto en las primeras cuatro fechas del campeonato inglés.

Sin embargo, quedaron algunas dudas respecto al desempeño del cucúteño en relación al nivel que muestra con la camiseta del equipo de Liverpool. Cabe señalar que en el primer encuentro ante Venezuela, Colombia no se vio exigido al enfrentar un equipo que no tuvo nada que ver con otras selecciones vinotinto. Por ende, el brillo de James no fue necesario en la cancha del estadio Metropolitano. Jugadores como Muriel o Duvan Zapata se robaron el show frente al equipo del vecino país.

Ya ante Chile, con un rival de otro peso, las cosas fueron diferentes. En el primer tiempo, James tuvo poca participación y no fue decisivo en las principales jugadas ofensivas por parte de la ‘tricolor’. De hecho, pudo haber sido expulsado tras una patada imprudente sobre Alexis Sánchez. De milagro, el árbitro y el VAR no vieron motivos para la tarjeta roja.

Para la parte complementaria, y con el marcador abajo, James Rodríguez tiró de jerarquía para empujar a Colombia y a sus compañeros en territorio chileno. Rodríguez pidió el balón, se apropió de la zona de creación y fue el motor para los demás jugadores en procura del empate. Si bien no fue el James de otras noches, sí fue el James de carácter en un partido que fue favorable para los cafeteros en cuanto al resultado.