James Rodríguez llega motivado a la eliminatoria: rompería récord vs Bolivia

La Selección Colombia regresa a la acción en las eliminatorias y junto con ello llega con varias cargas encima, ya que en estos últimos dos retos está obligado a sumar de a tres unidades, no solo para pasar el "trago amargo" de las últimas seis jornadas sin ganar, sino porque con estos resultados finalmente puede llegar a concretar su clasificación de manera directa al Mundial 2026.

A este enfrentamiento el equipo comandado por Néstor Lorenzo llega bastante motivado por contar con varias figuras destacadas que destacan a nivel nacional como Dayro Moreno y el propio capitán, James Rodríguez, quien arribó nuevamente a un compromiso de la 'tricolor' con la obligación de clasificar al Mundial, pero también de romper el récord de ser el jugador con mayor cantidad de partidos jugados con la selección en las eliminatorias.

James Rodríguez va por la clasificación y récord con Colombia en la eliminatoria

El primer duelo de esta nueva etapa de la eliminatoria para Colombia será contra Bolivia, compromiso correspondiente a la jornada 17 que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde las gradas se van a vestir completamente de amarillo para apoyar a la selección y de paso celebrar la clasificación al Mundial.

Se espera que haya más de 30.000 espectadores en el escenario deportivo, los cuales serán testigos de un partido que pueda llegar a estar lleno de goles, pero también para ver cómo James Rodríguez se convierte en el jugador colombiano con más partidos disputados en la eliminatoria.