James Rodríguez llega motivado a la eliminatoria: rompería récord vs Bolivia
James Rodríguez a punto de romper importante récord contra la Selección Colombia en la eliminatoria.
La Selección Colombia regresa a la acción en las eliminatorias y junto con ello llega con varias cargas encima, ya que en estos últimos dos retos está obligado a sumar de a tres unidades, no solo para pasar el "trago amargo" de las últimas seis jornadas sin ganar, sino porque con estos resultados finalmente puede llegar a concretar su clasificación de manera directa al Mundial 2026.
A este enfrentamiento el equipo comandado por Néstor Lorenzo llega bastante motivado por contar con varias figuras destacadas que destacan a nivel nacional como Dayro Moreno y el propio capitán, James Rodríguez, quien arribó nuevamente a un compromiso de la 'tricolor' con la obligación de clasificar al Mundial, pero también de romper el récord de ser el jugador con mayor cantidad de partidos jugados con la selección en las eliminatorias.
James Rodríguez va por la clasificación y récord con Colombia en la eliminatoria
El primer duelo de esta nueva etapa de la eliminatoria para Colombia será contra Bolivia, compromiso correspondiente a la jornada 17 que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde las gradas se van a vestir completamente de amarillo para apoyar a la selección y de paso celebrar la clasificación al Mundial.
Se espera que haya más de 30.000 espectadores en el escenario deportivo, los cuales serán testigos de un partido que pueda llegar a estar lleno de goles, pero también para ver cómo James Rodríguez se convierte en el jugador colombiano con más partidos disputados en la eliminatoria.
El capitán de la 'tricolor' cuenta con la misma cantidad de compromisos disputados en la clasificación regional que Yepes y Ospina con un total de 54 partidos. Ingresando al terreno de juego en los últimos dos juegos de esta edición de la eliminatoria los llegaría a superar con un total de 56 o al menos 55.
¿Cuándo será el partido de Colombia vs Venezuela en eliminatoria?
El partido Colombia vs. Venezuela, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, se disputará el martes 9 de septiembre de 2025. El encuentro será en condición de visitante para Colombia, en el Estadio Monumental de Maturín, y está programado para las 6:30 p.m. hora de Colombia (19:30 hora local en Venezuela).
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
