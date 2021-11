James Rodríguez: opciones de ser titular a pocas horas del partido ante Paraguay

La Selección Colombia necesita de una victoria urgentemente. Hoy contra Paraguay hay que ganar. El gol se deberá recuperar y la generación de juego tendrá que mejorar con la definición en busca del triunfo.

Por tal motivo el equipo nacional deberá ser muy ofensivo frente a un cuadro 'guaraní' que sabe defenderse y cortar el juego. Por esta razón, el hombre encargado de manejar los hilos del combinado patrio sería otra vez James Rodríguez.

El volante del Al Rayyan iniciaría como titular en el duelo de la tarde. Con su fútbol intentará encontrar el gol que tanto añora Colombia para conseguir los tres puntos. Su presencia dentro de la cancha de local podría ser clave para generar mayor peligro.

Sus compañeros saben que contar con James es un plus. Los rivales conocen las virtudes de Rodríguez, aunque no pase por un buen momento deportivo, la brillantez del fútbol que ejerce es una 'carta' que Rueda necesita ya.

Ante los medios de comunicación, Reinaldo no quiso confirmar si contará o no con James en el inicio. No obstante, remarcó que el fútbol del volante puede ser muy aprovechado por el conjunto 'cafetero'.

Colombia es quinto en la tabla de posiciones con 16 puntos y cuenta con una diferencia de gol de -1. Los tres puntos se tendrán que conseguir hoy para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha rumbo al Mundial de Qatar 2022.