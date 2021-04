James se destapó: lo que piensa de Reinaldo Rueda y la Copa América en Colombia

Luego de un par de meses tras la llegada de Reinaldo Rueda a la selección Colombia, el capitán y máximo referente actual de la ‘tricolor’ ha hablado sobre el DT y los objetivos que se plantea con la ‘tricolor’ para la Copa América. James Rodríguez concedió una distendida entrevista y habló de todo.

Sobre Reinaldo Rueda, comentó: “He hablado con algunos compañeros y solo tengo referencias buenas. Es un gran tipo y un gran entrenador. Hay que estar bien con él, ayudarle los que estamos hace mucho tiempo ahí para que se le haga mucho más fácil todo, es una persona con experiencia con grandes clubes y selecciones y yo creo que será fácil para él porque nuestro grupo es sano y quiere ganar”, dijo en ‘Sportcenter’ de ESPN.

Sobre el torneo continental de junio, mencionó: “En la Copa América debemos competir bien, hacer un buen papel y ojalá poder ganarla. Ese es el pensamiento mío porque estamos en casa, pero debemos ir partido a partido, siempre día a día para poder ganar. Está bien que nos exijan a esta generación porque hemos hecho cosas buenas en el fútbol europeo y en Colombia y es algo que surge solo cuando un país consigue cosas, el país quiere más. Eso lo entiendo perfectamente porque yo soy alguien que siempre quiere más”.

Y cerró hablando de esta generación de jugadores que desea ganar algo con la Selección: “A mí me tocó vivir como espectador una generación de la Selección Colombia que no pudo ir a una Copa Mundo en 16 años y yo me planteé el reto de estar ahí y lograrlo. Esta generación merece llegar a alguna final y ganarla. Hemos estado cerca y siempre falta algo, entonces hay que prepararse para todo eso”.