James superó a Falcao: El dato del que nadie habla

El volante James Rodríguez anotó el primero de los tres tantos con los que Colombia goleó por 3-0 este jueves a Bolivia y se convirtió en el máximo artillero de su país en las Eliminatorias Suramericanas con 14 tantos, uno más que Radamel Falcao García.



El futbolista de 34 años, que milita en el León mexicano, culminó una gran jugada colectiva hilvanada por el extremo Luis Díaz y el lateral Santiago Arias, quien le mandó un centro rastrero que remató de primera con el pie derecho para vencer la resistencia del portero boliviano Carlos Lampe.



Ese gol le permitió a la selección colombiana destrabar un partido enredado y llevarse una victoria en la penúltima jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026 con la que selló la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

James, que salió del partido por una molestia al minuto 61, celebró la clasificación entre sus lágrimas y los aplausos de la multitud que colmó las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla.



El exjugador del Real Madrid suma ya tres goles en las Eliminatorias al Mundial del 2026, todos anotados en Barranquilla, pues también celebró, de penalti, en la victoria 2-1 ante Argentina y en el empate 2-2 con Uruguay.