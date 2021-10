"James tuvo aciertos y desaciertos": defensa de Carlos Sánchez y pedido a Reinaldo Rueda

Carlos Sánchez, actual volante de Independiente Santa Fe, defendió el regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia para los próximos partidos de las Eliminatorias al mundial de Qatar 2022 frente a Brasil y Paraguay.

La ‘Roca’, ícono del equipo ‘cafetero’ en tiempos de José Pékerman, también habló de sus posibilidades de volver a vestir la camiseta ‘tricolor’.

De hecho no cerró la puerta si el técnico Reinaldo Rueda lo tiene en cuenta en el mediocampo.

"James ha demostrado en la Selección que siempre que se ha puesto la camiseta lo dio todo, con aciertos y desaciertos. Después hay un tema que la gente no sabe lo que pasa en un club, allí pasan muchas cosas”, apuntó.

“A ti te lleva Ancelotti y resulta que a los tres meses se fue, llega un técnico nuevo y no cuenta contigo. La gente dice que él no entrena bien, pero no es así, simplemente que no cuenta para el técnico", agregó el volante de recuperación.

En cuanto a volver a la Selección Colombia, Carlos Sánchez apeló a la elocuencia para argumentar un futuro llamado: “Para mí no hay edad para estar en la Selección Colombia, para mí lo que hay es la capacidad. Yo tengo 35 años y si puedo jugar un partido con la Selección y si ese partido lo lleva al Mundial, yo sería feliz. Estoy abierto para la Selección, en todo lo que le pueda ayudar y aportar. A la Selección Colombia nunca se le puede decir que no".

Luego de más de una década en el fútbol europeo, Carlos Sánchez volvió a Colombia para vestir la camiseta de Independiente Santa Fe, convirtiéndose en hombre de referencia de los hinchas cardenales en los pocos partidos que ha disputado.