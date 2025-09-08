¿James y Juanfer juntos? Lorenzo reveló la verdad sobre lo que pasará ante Venezuela

La selección Colombia vivirá su último partido de Eliminatorias al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre cuando se enfrente a Venezuela.

Aunque los colombianos ya están clasificados a la cita orbital, parece que Néstor Lorenzo tiene clara la importancia de mantener la base de un equipo para obtener los últimos tres puntos.

Así lo dejó ver en la jornada de este lunes en rueda de prensa, donde también habló de la posibilidad de que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez jueguen como titular.

"Son dos grandes jugadores. Yo lo que digo es que un equipo se arma con una combinación de características y una complementación de virtudes que puedan ejercer influencia en el juego", inició diciendo Lorenzo.