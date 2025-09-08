Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 10:54
¿James y Juanfer juntos? Lorenzo reveló la verdad sobre lo que pasará ante Venezuela
Néstor Lorenzo habló sobre la posibilidad de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jueguen al tiempo como titulares ante Venezuela.
La selección Colombia vivirá su último partido de Eliminatorias al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre cuando se enfrente a Venezuela.
Aunque los colombianos ya están clasificados a la cita orbital, parece que Néstor Lorenzo tiene clara la importancia de mantener la base de un equipo para obtener los últimos tres puntos.
Así lo dejó ver en la jornada de este lunes en rueda de prensa, donde también habló de la posibilidad de que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez jueguen como titular.
"Son dos grandes jugadores. Yo lo que digo es que un equipo se arma con una combinación de características y una complementación de virtudes que puedan ejercer influencia en el juego", inició diciendo Lorenzo.
Y después continuó: "De pronto un jugador que es buen pasador necesita jugadores que vayan al espacio y se muevan alrededor, son de características muy parecidas y por eso es que uno es reemplazo de otro, pero claro que pueden jugar juntos, los buenos jugadores siempre pueden estar juntos. Lo vamos a ver".
Así las cosas, queda claro que por compartir características muy similares, Lorenzo prefiere utilizarlos en diferentes momentos del partido.
Solo queda esperar que pasará en el partido ante Venezuela que será desde las 6:30 pm (hora colombiana) y podrá seguirlo a través de La FM. También por el canal de YouTube de Antena 2.
