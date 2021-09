"James ya no es el 'number one' de la Selección": el 'Patrón' Bermúdez desata la polémica

El futuro de James Rodríguez cada vez está más cerca de definirse; el futbolista estaría por cerrar su fichaje al fútbol catarí, específicamente al club Al Rayyan, que milita en la primera división y en la actual temporada se encuentra algo lejos de las primeras posiciones del torneo.

Vea también: James Rodríguez: cómo ver la liga de Catar y qué canal transmite los partidos

Teniendo en cuenta que entre las tantas razones de James para elegir esta liga, está la de ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para ponerse la camiseta de la Selección en los encuentros próximos correspondientes a la Eliminatoria sudamericana para el Mundial 2022; han surgido comentarios de periodistas y aficionados respecto a su futuro.

Entre aquellos que reaccionaron a la actualidad de James, el que sería su nuevo club y sus posibilidades en Selección, está Jorge Bermúdez, quien en el programa ESPN Fútbol Colombia dejó claro que para él "James ya no es el 'number one' de la Selección, es uno más que puede estar o no puede estar".