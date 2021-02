Jeison Murillo detalló sus inicios en el fútbol y su habilidad como arquero

Uno de los zagueros centrales de la Selección Colombia que aguarda por una nueva convocatoria para la fecha FIFA de marzo en las Eliminatorias es Jeison Murillo. Destacado defensor que ha vestido camisetas como la de Barcelona e Inter de Milán y hoy tiene un buen presente en el Celta de Vigo de España.

Murillo tuvo un diálogo con los medios de comunicación de la Selección Colombia y contó detalles de su formación profesional y los referentes que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva.

Lea también: Justicia argentina inspecciona dos teléfonos de Diego Maradona tras su muerte

“Un profesor que se llama Américo Alves (QEPD) me dijo que yo tenía las condiciones para ser defensor y me pone de central teniendo 9 años más o menos… Antes de eso empecé como portero y tengo una linda anécdota: un señor me regaló unos guantes por taparle un penal y yo me puse a llorar de emoción con mi papá”.



Y agregó: “Podría ir sin problema para cubrir la portería y bienvenido sea en un caso de emergencia, aunque normalmente los técnicos sacrifican a un delantero en esos casos”.

Sobre sus inicios en el fútbol, relató: “Yo empiezo en un satélite del Deportivo Cali, duro poco ahí y luego voy a las inferiores del Cali; y justo a los 17 años, después del mundial con la Selección, fui fichado por el Udinese de Italia”.

De interés: Falcao estaría afectado psicológicamente por las lesiones en Galatasaray

“El lugar donde más feliz he sido es el Inter de Milán porque era el equipo de los sueños de mi mamá. Desde pequeño había un referente muy importante que se llamaba Iván Ramiro Córdoba y en ese satélite del Deportivo Cali yo vestí las camisetas del Inter de Milán y viví cosas hermosas por la magnitud del club y la gente que conocí en Italia”, comentó Murillo con nostalgia.

Y cerró hablando de los ‘espejos’ en la zaga: “Cuando uno es pequeño tiene referentes. En mi posición fue Iván Ramiro Córdoba por ser colombiano y más adelante me gustó mucho el brasileño Thiago Silva”.