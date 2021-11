Jeison Murillo muestra su admiración por Falcao: "Sabemos lo profesional que es"

El internacional colombiano Jeison Murillo, futbolista del Celta de Vigo, admitió este miércoles que no ha dado su “mejor cara” en este inicio de LaLiga Santander.

“Trato de dar el máximo en cada partido. Es obvio que siempre se cometen fallos a nivel individual. Es normal que el agotamiento se demuestre cuando tienes una suma de partidos en tan poco tiempo. Trabajamos para estar bien y el que no esté bien que levante la mano, pero es cierto que no he dado mi mejor cara”, indicó.

Asimismo, aprovechó para destacar el nivel competitivo de Radamel Falcao García, quien se encuentra brillando en el Rayo Vallecano con goles, no obstante, se lesionó y se perderá la convocatoria de la Selección Colombia. "Todos sabemos lo que mueve, lo profesional que es y lo que trabaja a pesar de su edad. Los números hablan por sí solos. ¿A quien no le gustaría jugar al lado de Falcao?", indicó.



En su comparecencia ante los periodistas, el defensa central asume las críticas aunque al mismo tiempo aclara que “muchas veces te señalan injustamente”.



“Somos bastante maduros para saber llevar ese tipo de situaciones. Hay que ser profesional y trabajar para demostrar lo mejor de ti, independientemente de los fallos. Personalmente, intento suplir cada fallo ayudando a los compañeros, siempre quiero más”, subrayó.



Murillo no esconde que el inicio de curso de su equipo no ha sido el “esperado”, pero achacó la “igualdad” existente en la clasificación que el Celta esté situado en la zona baja.

“Si ganas un partido te puedes meter arriba y si pierdes dos te metes en el pozo”, recordó el central, para quien es fundamental que los suyos se hagan “fuertes” en Balaídos para escalar puestos en la tabla.