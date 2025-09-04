Actualizado:
Jesurún cobró la clasificación de Colombia: "Le cumplimos al pueblo"
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló en zona mixta tras la victoria 3-0 ante Bolivia.
Pese a una clasificatoria aceptable, la Selección Colombia avanzó a la Copa del Mundo 2026, pues goleó 3-0 a Bolivia por la fecha 17 y llegó a 25 puntos, sellando su presencia en el torneo con una fecha de antelación.
Goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero hicieron que la Selección Colombia le ganara por goleada a los bolivianos y se convirtiera en la última clasificada al Mundial por Conmebol, pues cinco combinados lo habían hecho con anterioridad.
Pese a que se trató de la clasificatoria más fácil en la historia de Conmebol, en Colombia se 'saca pecho' por el logro, y quien quedó en evidencia fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.
Declaraciones de Ramón Jesurún tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026
"El objetivo era clasificar a la Copa del Mundo", indicó Jesurún en zona mixta, y procedió argumentar la importancia de la clasificación, que desde su perspectiva fue muy 'sufrida', ya que "los primeros 20 minutos fueron muy duros".
"Lo que más me pone contento pasa por las sensaciones y emociones de todo el pueblo colombiano", dijo Ramón Jesurún, quien considera que la mayor parte de la población debe sentirse satisfecha por este tardío logro.
"Inmensa felicidad la que tiene el pueblo colombiano... le cumplimos", aseguró el presidente de la FCF, quien correspondió a la euforia y procedió a afirmar que la Tricolor puede ir a Norteamérica a pelear el título del Mundial.
Jesurún fue claro y enfático en que el equipo de Néstor Lorenzo tiene el perfil para pelear la llegada a la final en 2026 y la victoria en la misma, pues apuntó: "Vamos por el Mundial de Fútbol, vamos a soñar, por qué no soñar. A estas alturas de la vida aspiro al título".
¿Cuándo juega la Selección Colombia partidos amistosos?
Acerca de las fechas FIFA en que participará la Selección Colombia, Ramón Jesurún comentó: "Ya miraremos los amistosos de marzo y junio, que se harán con base en nuestros rivales del sorteo", pues primero se debe analizar los rivales en el Mundial para contemplar partidos de preparación ante equipos de corte similar.
