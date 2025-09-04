Jesurún cobró la clasificación de Colombia: "Le cumplimos al pueblo"

Pese a una clasificatoria aceptable, la Selección Colombia avanzó a la Copa del Mundo 2026, pues goleó 3-0 a Bolivia por la fecha 17 y llegó a 25 puntos, sellando su presencia en el torneo con una fecha de antelación.

Goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero hicieron que la Selección Colombia le ganara por goleada a los bolivianos y se convirtiera en la última clasificada al Mundial por Conmebol, pues cinco combinados lo habían hecho con anterioridad.

Puede leer: [Video] Casi se cae el Metro: así fue la ovación a Dayro Moreno

Pese a que se trató de la clasificatoria más fácil en la historia de Conmebol, en Colombia se 'saca pecho' por el logro, y quien quedó en evidencia fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Declaraciones de Ramón Jesurún tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

"El objetivo era clasificar a la Copa del Mundo", indicó Jesurún en zona mixta, y procedió argumentar la importancia de la clasificación, que desde su perspectiva fue muy 'sufrida', ya que "los primeros 20 minutos fueron muy duros".